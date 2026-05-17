Završen očevid u splitskoj zračnoj luci, uzrok će se znati za nekoliko mjeseci

Još uvijek se ne zna što je uzrokovalo incident u zračnoj luci Split, u kojem je s piste izletio zrakoplov Croatia Airlinesa. Na terenu su bili istražitelji Agencije za istraživanje nesreća. Šteta se još zbraja. Nadležnu agenciju čekaju razgovori s posadom.

“Očevid je završio, međutim istraga je tek počela, sada slijede tehničke analize, prikupljanje podataka razno raznih. Poznato je da je avion prilikom uzlijetanja bio zanesen u lijevu stranu. Zbog čega još ne znamo, utvrdit ćemo u kasnijem tijeku istrage”, rekao je Danko Petrin, glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća

Avion sletio sa staze - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Avion sletio sa staze - 2 Foto: DNEVNIK.hr

S leta za Frankfurt, evakuirano je 130 putnika i pet članova posade, bez ozlijeđenih. Iz Croatia Airlinesa poručuju: “Čim budemo imali potvrđene nove informacije, pravovremeno ćemo obavijestiti javnost”.

Prema proceduri, istražitelji će analizirati sve podatke crne kutije, komunikaciju posade i kontrole leta, rad motora, cisternu koja donijela gorivo.

“Da li je došlo do kontroliranog ili nekontroliranog kočenja lijevog kotača, namjernog ili nenamjernog kočenja lijevog kotača koji je zanio, to će se u izjavama pilota ustanoviti. U svakom slučaju, do blokade lijevog kotača vjerujem da nije došlo jer se vidi da kotač nakon toga ispravno radi. Ono što se na snimci ne vidi a što je moglo prouzročit naglo angažiranje aviona u lijevo je i kratkotrajni prekid rada lijevog motora. Zastanak rada motora se može pojaviti u slučaju neispravnosti goriva”, rekao je Tonči Peović, stručnjak za zračni promet.

Avion sletio sa staze - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Sanirana su oštećenja uz pistu, no zbraja se šteta na zrakoplovu. Inače, radi se o avionu koji je dio nove Airbusove flote s manje od dvije tisuće sati naleta. Sad ih je u floti šest, čeka se još devet.

“Oštećenja nisu velika, možemo reći da su minimalna oštećena je prednja noga, znači prednji dio trapa i nekakva oštećenja manja na lijevom motoru”, nadodaje Petrin.

Incident je poremetio i druge letove. Zastoj u zračnoj luci trajao je dva i pol sata, dva su leta bila otkazana, sedam preusmjereno. Sada je sve u normali.

Avion sletio sa staze - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Avion sletio sa staze - 5 Foto: DNEVNIK.hr

“Bez obzira koliko je zrakoplov bio star svi sistemi morali su radit ispravno. Štete prema putnicima idu na teret Croatije Airlines, ali ona ima pravo tražit odštetu ako je neki dio na zrakoplovu ili sam proizvođač aviona, nemojmo zaboravit da postoji tisuće dobavljača”, nadodaje Peović.

Agencija će u istragu uključiti i proizvođača. Kad se utvrde detalji, donijet će preporuke kako bi se izbjegla mogućnost sličnih situacija. Rezultati bi se mogli znati tek za nekoliko mjeseci.