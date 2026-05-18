Gužve i kolone: Zastoji zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici, požar na autocesti

Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a zastoji su povremeno na dionicama cesta na kojima traju radovi te na gradskim prometnicama, izvijestio je u ponedjeljak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane vozi se po dvije prometne trake uz zastoje.

Zbog požara na vozilu na autocesti A4 između čvora Novi Marof i čvora Breznički Hum, na 48. kilometru u smjeru Zagreba, prometuje se uz ograničenje brzine od 60 km/h.



Povremeni zastoji i kolone zbog radova stvaraju se na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb istok te na brzoj cesti Solin – Klis (DC1). Usporen promet moguć je i na riječkoj obilaznici (A7) te na više dionica Ličke (DC1) i Jadranske (DC8) magistrale.

HAK upozorava vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i drže sigurnosnu udaljenost između vozila.

U pomorskom prometu nema poteškoća.