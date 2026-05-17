Odstupio s dužnosti nakon uhićenja, a sada ponovno vodi na prijevremenim izborima: "Moja moralna načela su jasna"

Prema privremenim, neslužbenim rezultatima prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, održanih u nedjelju, u drugi krug izbora za gradonačelnika ulaze kandidat Nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.

Nezavisna lista Vinko Grgić ulazi u drugi krug s neslužbeno 47,78 posto od ukupnog broja važećih glasova, a HDZ s 29,53 posto glasova.

Nijedan od kandidata u prvom krugu nije osvojio potrebnu većinu glasova birača pa će građani o novom gradonačelniku Nove Gradiške i njegovu zamjeniku odlučivati u drugom krugu izbora koji će se održati za dva tjedna, u nedjelju, 31. svibnja.

Foto: DNEVNIK.hr

U Novoj Gradiški na birališta je u nedjelju izašlo 44,55 posto birača od njih ukupno 11 300.

Na izborima je još sudjelovao Domovinski pokret s Ivanom Žulj Terzić kao kandidatkinjom za gradonačelnicu osvojivši 9,02 posto glasova i nezavisni kandidat Marko Ćosić, kojega podržava SDP, koji je dobio 10,44 posto glasova birača.

Prijevremeni lokalni izbori raspisani su nakon ostavke dotadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela. Vlada RH tada donijela odluku o održavanju prijevremenih izbora za gradonačelnika i njegova zamjenika.

Razgovor s relativnim pobjednikom u Dnevniku Nove TV

Na pitanje reporterke Dnevnika Nove TV Petre Buljan je li ipak malo razočaran padom broja glasova u odnosu na prethodne godine, Grgić je odgovorio kako je iza njega iznimno teška kampanja.

"Znate više, puno je, puno je agresije, političke agresije bilo u ovoj kampanji spram nas i spram moje ekipe i mene osobno. Tako da više nismo znali što će to biti na kraju. Međutim, ljudi ovog grada su ipak pokazali da znaju što se ovdje događa, kako ide ovaj grad, u kojem smjeru i što se u posljednjih 10 godina dobro napravilo", izjavio je Grgić.

Na izravno pitanje misli li da su mu birači ipak zamjerili povezivanje s korupcijskim aferama i dva uhićenja zbog kojih je u ožujku i podnio ostavku, Grgić je istaknuo kako brojke govore same za sebe te da su on i HDZ ostali na istoj razini, dok su prostor iskoristila dva mlađa kandidata iz drugih stranka.

"Rezultati pokažu tu, ali mi smo tu sve otprilike blisko. Imali smo dva mlada kandidata iz dvije druge stranke koji su dosta napredovali i to je to. Mi smo ostali na istoj razini, HDZ je ostao na istoj razini. Ali gledajte, 49 ili 50, ono... To je jako dobar rezultat. Mi smo zadovoljni, sretni", poručio je.

"Statistika je vrlo jaka, nikad nitko nije izgubio"

Iako drugi krug donosi potpuno novo miješanje karata i nepredvidive ishode, Grgić u konačni trijumf - ne sumnja.

"Tu je statistika jako, ona, vrlo jaka što se tiče toga i mislim da nikad nitko nije izgubio, pa ne vjerujem da ćemo i mi izgubiti."

Upitan kakav mu je plan ako pobijedi u drugom krugu, a protiv njega u međuvremenu bude podignuta službena optužnica te je li u tom slučaju spreman odstupiti s dužnosti. Grgić je podsjetio kako je u sličnoj situaciji već bio.

"To moramo vidjeti. Ja sam to imao i prije šest godina, isto sam izašao pred svoje ljude i pobijedio na kraju krajeva, u prvom krugu s velikom razlikom. Vidjet ćemo samo kako će se taj pravni dio odvijati, sukladno tome moja moralna načela će biti apsolutno takva da ćemo prihvatiti svako rješenje, svaku, svaku stvar i tako se ponašati", zaključio je Grgić.

