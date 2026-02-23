Velike razlike među gradovima: Neki dijele 40, neki 120 eura, provjerite jeste li na popisu

Uoči Uskrsa devet gradova i dvije općine do sada su najavili isplatu uskrsnica. Iznosi se kreću između 40 i 120 eura, a visina potpore u pravilu ovisi o mjesečnim primanjima korisnika.

Dok Zagreb pravo na 100 eura daje umirovljenicima s mirovinom do 350 eura koji su ujedno korisnici gradskih novčanih naknada, u općini Kravarsko isti će iznos dobiti svi umirovljenici bez obzira na visinu primanja.

Petrinja će 50 eura isplatiti umirovljenicima koji primaju starosnu, prijevremenu ili obiteljsku mirovinu, kao i onima s invalidskom mirovinom zbog opće ili profesionalne nesposobnosti za rad, pod uvjetom da nisu zaposleni i da im mirovina ne prelazi 350 eura. Isplata će biti izvršena na tekuće račune.

U Puli je predviđena uskrsnica od 80 eura za umirovljenike i korisnike nacionalne naknade za starije osobe. Grad je pokrenuo proceduru donošenja odluke, a isplata se očekuje do kraja travnja.

Rovinj planira obuhvatiti umirovljenike s mirovinom do 800 eura, čime je znatno podignut prag u odnosu na Božić, kada je cenzus bio 550 eura, a isplaćivalo se 75 eura. Konačan iznos uskrsnice još nije objavljen, a zainteresirani će se morati prijaviti.

Samobor je osigurao sredstva ne samo za umirovljenike već i za osobe s invaliditetom, nezaposlene branitelje te korisnike nacionalne naknade, pod uvjetom da im ukupna primanja ne prelaze 400 eura. Oni s prihodima do 250 eura dobit će 85 eura, građani s primanjima između 250 i 325 eura primit će 60 eura, dok će onima s prihodima do 400 eura biti isplaćeno 45 eura.

Varaždin uskrsnice namjenjuje umirovljenicima s ukupnim primanjima do 650 eura, ali i korisnicima nacionalne naknade, inkluzivnog dodatka te nezaposlenim osobama s invaliditetom. Ovisno o visini mirovine, potpora će iznositi 60 ili 75 eura.

Velika Gorica ima razrađen sustav prema kojem najviše, 120 eura, dobivaju umirovljenici s mirovinom do 270 eura. Oni s primanjima od 270 do 390 eura dobit će 65 eura, raspon od 390 do 480 eura donosi 50 eura, a oni s mirovinom do 750 eura primit će 40 eura. Korisnici nacionalne naknade za starije osobe također će dobiti 120 eura. Uskrsnica je predviđena i za korisnike inkluzivnog dodatka te osobne invalidnine: 50 eura za prvu razinu potpore, odnosno 40 eura za drugu i treću razinu.

U Zagrebu će 100 eura biti isplaćeno umirovljenicima s mirovinom do 350 eura koji već primaju neku od gradskih novčanih pomoći, što je isti iznos koji su dobili i za Božić.

Zaprešić je odlučio svim umirovljenicima isplatiti jednokratnih 40 eura, bez obzira na visinu mirovine.

Županja je među prvima otvorila prijave. Umirovljenici s mirovinom do 600 eura te korisnici nacionalne naknade za starije osobe dobit će 70 eura, jednako kao i krajem prošle godine.

U općini Gornji Kneginec 40 eura pripast će svim umirovljenicima, korisnicima zajamčene minimalne naknade i nezaposlenima s prebivalištem na tom području. Isplata je planirana za ožujak, a procjenjuje se da će pomoć primiti oko 1300 ljudi.

Općina Kravarsko ove godine osigurala je 100 eura za umirovljenike i korisnike nacionalne naknade, bez dodatnih razreda prema visini primanja, piše portal Mirovina.hr.