Najveća sportska afera trese državu, a gdje je glavni akter - nitko ne otkriva: "Mogao je odšetati kao slobodan čovjek"

Znaju li naša tijela gdje je donedavni čelni čovjek Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek u ovom trenutku ne otkrivaju ni iz DORH-a ni iz policije.

"Ja ne mogu ulaziti u takve detalje s obzirom na činjenicu da su aktivnosti u tijeku i to na međunarodnoj razini upravo kako se ne bi ugrozile operativne aktivnosti", kaže ministar Davor Božinović.

Hrvatska je za njegovo izručenje odmah poduzela ključne korake - određen mu je istražni zatvor, a onda se čekalo raspisivanje Interpolova tjeralice.

"Vedran Pavlek je u bilo kojem trenutku mogao napustiti Tursku sve dok nije na snagu stupila međunarodna tjeralica jer bi po tome tada bio uhićen. Dakle, još nije bila raspisana međunarodna tjeralica i mogao je kao slobodan čovjek odšetati”, kaže odvjetnik Nino Ćosić.

Odšetao je iz luksuznog hotela u Turskoj i još uvijek je nedostupan hrvatskim vlastima. Čeka se njegovo uhićenje.

"To sve ovisi o mjestu i zemlji gdje se sada nalazi, a što se tiče izručenja ako bude negdje uhićen i bude doborovoljno htio da ga se izruči u RH to će biti po brzom postupku riješeno, a ukoliko se tome bude protivio provest će se ekstradicijski postupak po pravilima zemlje u kojoj bude uhićen, a to ne znači nužno da će biti izručen Hrvatskoj jer postoje situacije kad su državljani Turske i Hrvatske obrnuto bili i nisu bili izručivani", dodaje Ćosić.

Iz Hrvatskog olimpijskog odbora tvrde da je trošenje namjenskih sredstava koje su im doznačili stavljeno pod kontrolu, a to je manji dio ukupnog proračuna Skijaškog saveza, ostalo nije u njihovoj nadležnosti.

"U 10 godina naših sredstava je bilo 16 milijuna, a sveukupno čini mi se da Skijaški savez ima 67 milijuna, dakle nešto manje od 24 posto od ukupnog proračuna je iz HOO, što je iskontorlirano iz naših službi, od zahtjeva, od naloga za isplatu pa financijske realizacije”, kaže glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač.

U mešetarenje s računima - ne ulaze.

"Naša revizija je bila 2024. konstatirano je da uz manje korekcije sve ispravno tako da ne možemo mi znati da li je račun kao račun pravovaljan. Savezi su odgovorni za dostavu i vjerodostojnost računa kada se dostavljaju po nalogu za isplatu", dodaje Krajač.

Oporba upire prstom u Ministarstvo turizma.

"Mislim da i fokus svega toga se makne interes sa bitnih promjena koje su potrebne i sa afere pojedinaca koje su u ovu cijelu priču upleteni, pojedinih pravnih osoba koji su u ovu cijelu priču uvedeni za što postoji zakon i procedura", kaže ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

"Ali mi niste odgovorili na pitanje što ćete učiniti da se više nikad ne bi ponovilo to da 30 milijuna eura namijenjenih sportašima i razvoju njihovih karijera završi u skupim nekretninama, skupim putovanjima, chanel torbicama i plastičnim operacijama prijateljica i ljubavnica. Sad je ta kontrola na vama jer je HDZ tako htio", poručila je u Saboru SDP-ova Sabina Glasovac.

Izvlačenje 30 milijuna eura tijekom 11 godina, išlo je preko off shore tvrtki kojima su plaćali za usluge koje nisu ni postojale dok je, tvrdi USKOK, gotovo 11 milijuna eura sjelo na Pavlekove tvrtke u inozemstvu.