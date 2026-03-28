Najviše štete na zagrebačkom području, traje sanacija. Božinović: "Tu smo da pomognemo svima koji su pogođeni"

Nevrijeme koje je u petak pogodilo dijelove Hrvatske ostavilo je brojne posljedice.

No, Vlada je najavila pomoć u sanaciji šteta, kojih je najviše na zagrebačkom području. No, ni šira okolica nije prošla bez problema.

Reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković o svemu je razgovarala s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem.

Upitan hoće li se proglasiti elementarna nepogoda za Grad Zagreb, Božinović je odgovorio da je to u nadležnosti gradonačelnika, kao što je i za županiju to u nadležnosti župana.

"Mi smo danas bili u Jastrebarskom, pa je gradonačelnik najavio da će tražiti proglašenje elementarne nepogode za Jastrebarsko od župana Zagrebačke županije", nadodao je.

Osvrnuo se i na štete od nevremena. "One još nisu utvrđene. I danas se radilo na sanaciji, na čišćenju prometnica i na Sljemenu te kroz grad, tako da sigurno da će sve institucije voditi računa o tome da se što prije svi ti objekti javne namjene stave u funkciju", poručio je.

Trenutno najveći problem je sanacija krovišta. Upitan jesu li sve službe na raspolaganju civilne zaštite, Božinović je poručio da su svi na terenu.

"Prije svega vatrogasci, ali i druge službe. Vidjeli smo danas da je, primjerice, u Jastrebarskom bilo više od 400 intervencija, a u isto vrijeme u Zagrebu, koji je puno veći, bilo je 1000 intervencija. Dakle, mi smo danas s kapacitetima Ravnateljstva civilne zaštite došli s vozilima koja su za rad na visini, kako bi počela sanacija krovišta, prije eventualno nekih novih kiša. Cijeli sustav je zapravo radio vrlo dobro. Stožeri i lokalni stožeri su radili svoj posao i ja sam s te strane zadovoljan te zahvaljujem svima koji su dali svoj maksimum", nadodao je ministar.

Na pitanje kada će se znati koliko će Vlada pomoći gradu, Božinović je odgovorio da se prvo mora procijeniti šteta. "No, Vlada je uvijek tu", rekao je.

"Vlada je imala svoju koordinaciju već prvo jutro i svi smo tu u funkciji da pomognemo svim gradovima, svim građanima koji su se našli pogođeni ovom velikom vremenskom nepogodom", nadodao je.

Afera u Skijaškom savezu

Vedran Pavlek i dalje je nedostupan hrvatskom pravosuđu. Sud je odradio svoje, a upitan kada će ga uhititi turski kolege, Božinović je rekao da je to sada "stvar postupka koji se vodi".

Istaknuo je da je izdana tjeralica Interpola te da je ta informacija dostupna svim članicama Interpola. Kad se donese odluka o ekstradiciji slijedi izručenje.

Napomenuo je da će hrvatska policija odraditi primopredaju. "Hrvatska policija će ići u Tursku?", upitala je Perković, na što je ministar odgovorio: "Da, nije prvi puta".

