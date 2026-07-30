Važna reforma: Velike promjene u državnim tvrtkama, uvode se nova pravila

Vlada je na sjednici u četvrtak usvojila tri podzakonska akta važna za reformu upravljanja državnim poduzećima, uključujući izbor i imenovanja članova nadzornih odbora i uprava, čime ispunjava i uvjete za dovršetak pregovora za ulazak u OECD.

Nastavno na lani donesene zakone o pravnim osobama u vlasništvu RH i o Centru za restrukturiranje i prodaju (CERP), akti uključuju uredbu o izboru i imenovanju članova nadzornih i upravnih organa pravnih osoba u vlasništvu RH, dokument vlasničke politike, kao i odluku o pravnim osobama od posebnog interesa za državu.

Prema riječima potpredsjednika Vlade i ministra financija Tomislava Ćorića, dokumenti jasno definiraju postupke, kvalifikacije i procese za izbor članova nadzornih odbora i uprava državnih poduzeća, a također i definiraju osnovne načela vlasničke politike RH i na koga se ona odnosi.

"Ovo je prije svega regulatorni iskorak, a Hrvatska na ovaj način ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. No neovisno o tome, riječ je o iskoraku u smjeru daljnjeg osnaživanja korporativne kulture i procesa u društvima u vlasništvu Republike Hrvatske", rekao je Ćorić.

Već početkom iduće godine izbor nadzornih odbora i uprava po novom modelu

Osim ovog seta dokumenata, još će ih nekoliko biti upućeno u proceduru u rujnu, što je put za ostvarivanje svih uvjeta da već početkom sljedeće godine nadzorni odbori i uprave budu izabrani po novom modelu, izjavio je.

Uredbom o izboru i imenovanju se u sustavu korporativnog upravljanja državnim poduzećima uređuju kvalifikacije koje kandidati za članove nadzornih odbora i članove uprave trebaju imati, transparentan postupak izbora članova nadzornih odbora putem javnog natječaja, a definiraju se i uvjeti za neovisne članove nadzornih odbora, pododbora i neovisne stručnjake povjerenstava.

Tu su i odredbe o raznolikosti u sustavu nadzornog odbora, osobito prema spolu, dobi, obrazovanju i profesionalnom iskustvu, kao i jačanje uloge i odgovornosti članova nadzornih odbora kroz ovlasti, da uz konzultacije s Vladom biraju članove uprave odnosno izvršne direktore, kazao je Ćorić na sjednici Vlade, napomenuvši da je donošenje ove uredbe dio Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021.-2026.

Popis od 39 pravnih osoba od posebnog interesa

Vlasnička politika sadrži ciljeve koje RH želi postići u vlasništvu u pravnim osobama, opravdane razloge za vlasništvo, prikaz regulatornog okvira i politika u kontekstu pravnih osoba, planove vezane za stjecanje i raspolaganje dionicama u poslovnim udjelima i osnivačkim pravima, kao i planove preoblikovanja za one pravne osobe na koje se to odnosi, izvijestio je.

Naposljetku, kod definiranja pravnih osoba od posebnog interesa za RH, u obzir se uzimaju opravdani razlozi za vlasništvo, kao što su gospodarenje općim i javnim dobrima od interesa za državu, upravljanje kritičnom infrastrukturom i distribucijskom mrežom u naravi prirodnog monopola, pružanje javnih usluga, učinak na državni proračun te obavljanje tržišnih djelatnosti koje doprinose stabilnosti i razvoju gospodarstva.

Današnjom Vladinom odlukom, popisu pravnih osoba od posebnog interesa RH dodani su Hrvatska izvještajna novinska agencija (Hina), Pleter-usluge i Zrakoplovno-tehnički centar pa se tako sada na popisu nalazi 39 tvrtki.

Za zbrinjavanje ukrajinskih izbjeglica 27 milijuna eura

Vlada je donijela i odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u državnom proračunu za 2026. godinu, pri čemu je 27 milijuna eura usmjereno na podmirenje troškova zbrinjavanja raseljenih osoba iz Ukrajine u privatnom i organiziranom smještaju, kao i za provedbu odluke o doprinosu RH popisu prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu organizacije Sjevernoatlantskog ugovora, izvijestio je Ćorić.