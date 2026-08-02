Crveni alarm i sve manje vode, vlasti uputile hitan apel građanima: "Moramo se ponašati odgovorno"

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PišeDNEVNIK.hr, Marko Balen, 02. kolovoza 2026. @ 19:50 komentari
Najviše temperature - najniži vodostaji
Najviše temperature - najniži vodostaji Foto: Dnevnik Nove TV
Suša i visoke temperature dovele su do problema s vodoopskrbom, pa gradovi apeliraju na odgovornu potrošnju.
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