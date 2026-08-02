Crveni alarm i sve manje vode, vlasti uputile hitan apel građanima: "Moramo se ponašati odgovorno"

Problema s vodoopskrbom, ako se ovakvo sušno i iznimno toplo vrijeme nastavi - moglo bi biti i u Hrvatskoj. Počelo je u Zadru, a apeli stižu i iz Istre. Riječko područje već je danima pod crvenim meteoalarmom zbog iznimno visokih temperatura zraka.

Zbog kritičnog stanja na izvorištima - grad Zadar uputio je hitan apel građanima, udrugama i gospodarstvenicima. Pozivaju se da ne peru automobile, ne zalijevaju vrtove i terene, smanje tuširanje na plažama. Poljoprivrednici iz okolice svakako se snalaze iz prirodnih izvora, bunara...

"Imam dosta puno vode, imam tri bazena koja su još malo pa puna, zalijevam više od pola dana i opet navečer ne pomaže ništa, jednostavno on je požutio odozgo, dobiva žutu teću i nije za prodaju", rekao je Darko Buovac, vlasnik OPG-a.

Darko Buovac, vlasnik OPG-a Foto: Dnevnik Nove TV

Zbog razine vode na glavnom krčkom izvorištu, koja je u četrdeset godina samo dva puta bila niža - otočke vlasti također apeliraju na sve korisnike da budu štedljivi. Slična je situacija i u dijelu Istre.

"Moramo se ponašati odgovorno, sačuvati vodu za one najpotrebnije stvari, a to su sanitarne potrebe, higijenske. Nemojmo zaboraviti da je počela i sezona požara i da sačuvamo te dovoljne količine vode u našem sustavu i za te potrebe", poručio je Mladen Nežić, direktor Istarskog vodova i odvodnje.

Mladen Nežić, direktor Istarskog vodovoda i odvodnje, Buzet Foto: Dnevnik Nove TV



Ljudi su od iznimno toplih dana i noći iscrpljeni kao i biljke.

"Treba pripaziti, kad je ovakva vrućina normalno da treba pripaziti da se manje vode troši, obavezno", kazao je Janko iz Tinjana.

Iako Rijeka obara rekorde kad je o temperaturi riječ, bez redukcija vode. U 15 sati temperatura zraka gotovo 38 stupnjeva, a jučer najviša temperatura od 1948. godine - 39, 6. Ne čudi što su mnogi Riječani potražili spas od vrućina na kraljevičkim plažama.

Najviše temperature - najniži vodostaji Foto: Dnevnik Nove TV

"Puno je toplije ovih dana u odnosu na prije, ljeto je", komentirao je Darko.

I sljedećih dana prognostičari najavljuju vrijeme slično današnjem uz mogućnost obaranja temperaturnih rekorda. Što znači da bar za sada kiše nema na vidiku. Pa bi trebalo poslušati apel nadležnih i štedjeti vodu kad i gdje se može.