Velike promjene u državnim tvrtkama, uvode se nova pravila: "Kriterij dobrog ugleda je zanimljiv"

Svi koji se prijave za čelnika državnih tvrtki - morat će zadovoljiti stroža pravila. Nema više neograničenih mandata, predstavljen je paket propisa koji bi trebao jasno definirati kriterije imenovanja u uprave. Kandidati će morati dokazati i dobar ugled, a stranačka pripadnost ih ipak - ne isključuje.

"U Zakonu je zamišljeno da Vlada RH temeljem javnog natječaja traži najbolje kandidate za Nadzorne odbore poduzeća u državnom vlasništvu. Ono što je važno, u tom Nadzornom odboru će sjediti najmanje 33 posto neovisnih članova", rekao je Matej Bule, državni tajnik u Ministarstvu financija.

Paket propisa predviđa stroge kriterije neovisnosti i transparentnosti. Nadzorni odbor birao bi članove uprave. I dalje će podnositi račune Vladi, ali odbor će tvrde - donositi konačnu odluku.

Tomislav Ćorić Foto: Dnevnik Nove TV

"Namjeravamo s ovim svim krenuti čim sve odluke, odnosno podzakonski akti, budu doneseni i vjerujemo da ćemo u sljedećim mjesecima, dakle na jesen, započeti s ovim procesom. Ne može taj proces trajati u nedogled, nije to nikome u interesu", rekao je ministar financija Tomislav Ćorić.

Požurilo se zadovoljiti zahtjeve OECD-a u - između ostalog, da nema političkih kadrova na čelu tvrtki. Novim pravilima završila bi i praksa produljivanja mandata vršiteljima dužnosti državnih tvrtki svakih šest mjeseci, ali i prelazak iz jedne državne fotelje u drugu.

Oporba nije optimistična

Neki su odlazili pa se vraćali. Tako je David Sopta nakon smjene u Jadroliniji prešao u ACI, Nediljko Dujić iz fotelje šefa Hrvatskih šuma preselio je u onu člana uprave. U posljednjoj rundi Zlatko Mateša nakon ostavke u HOO-u, i dalje je predložen za novi mandat u nadzornom odboru Croatia Airlinesa. Premijer poručuje - tu nema ništa sporno.

Nova pravila za imenovanje čelnika državnih tvrtki - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

"Čovjek je predsjednik NO nekoliko mjeseci prije nego sam ja postao predsjednik Vlade, to je jednostavno rolanje njegove dužnosti pogotovo sad kad ide novi Zakon nova uredba, novi natječaj. Dakle od ničega tema, ali i to vam je sad demagoško populistički teatar", poručio je Plenković.

Za čelne funkcije gledat će se prethodno radno iskustvo, obrazovanje, a uvjet je i dobar ugled. Oporba bez optimizma.

"Nakon što su iskadrovirali ovo što su imali od Sopte, Dujića, Mateša donose uredbu. Ja ne vjerujem da će doći do neke promjene. Meni je kriterij dobrog ugleda zanimljiv", komentirala je Ivana Marković (SDP).

"To se kaže u Dalmaciji 'varala baba đavla', to će se dogodit tu, što to znači - da na čelu državne ustanove će doći osoba koja nije stranačka, ako se žele ozbiljno pozabaviti, onda će staviti odredbu da osoba nije proteklih 20 godina smjela biti član političke opcije", rekao je Ante Kujundžić (MOST).

Jasnije se propisuju i razlozi za opoziv s funkcije, definirat će se i naknade.

Ono što ipak nije isključeno - odabir po stranačkom ključu.

"Vi i bilo tko drugi može bit član stranke. Da li bi time osoba koja ima sjajnu ekspertizu i nalazi se na čelu neke uprave nekog poduzeća trebala biti diskvalificirana činjenicom što je članica neke stranke?", poručio je Ćorić.

A posla s javnim natječajima će itekako biti. Uz državne tvrtke, trajnog šefa nemaju ni institucije poput državnog inspektorata - većina ima vršitelje dužnosti.