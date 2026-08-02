Načelnik Konavala otkrio što je izazvalo kaos na granici: "Nismo ovo mogli predvidjeti, zvao sam i Božinovića, a problem je i u Crnoj Gori

Gužve na graničnom prijelazu s Crnom Gorom traju od jučer, a u Dnevniku Nove TV s načelnikom Općine Konavle Božom Lasićem uživo se na tu temu javila reporterka Sarah Viteškić.

Ona je rekla da se kolona kasnije poslijepodne jest pokrenula, ali da se sve i dalje sporo pokreće te da je to mala utjeha onima koji cijeli dan čekaju.

"Prema posljednjim informacijama koje smo čuli, jutros je kolona bila do Čilipa, a sad je to ipak do Popovića, dakle nešto manja, ali svakako i dalje daleko od normalne", rekla je Viteškić.

Problem je i u Crnoj Gori

Lasić je potvrdio da se kolona smanjila, ali da je to još uvijek prilično daleko od granice.

"To otprilike treba negdje do sat-dva, dva i više sati, da se ovoga mjeseca dođe do graničnoga prijelaza. A onda je problem dolje u Crnoj Gori, jer oni selektivno propuštaju, vjerojatno imaju i oni njihovih prometnih problema, i to vam je, evo, ovo što vidite sad", rekao je Lasić.

Prometni kolaps na jugu Foto: Dnevnik Nove TV

Viteškić ga je pitala gdje je zapravo nastao problem i što je on kao načelnik poduzeo tijekom dana.

Tri-četiri trake do Debelog Brijega

"Čujte, nastao je problem. To nije nitko mogao u ovakvom srazmjeru ni predviđati. Počeo je Ferragosto, raspust u Italiji, u svim zapadnim zemljama su u tijeku godišnji odmori, i evo, ovo se dogodilo što se dogodilo. Dakle, mi već dugo vremena inzistiramo da se naprave tri do četiri trake na graničnom prelazu Debeli Brijeg, a problem će se riješiti tek onoga trenutka, po meni, kad se brza cesta napravi sve do Debeloga Brijega", odgovorio je Lasić.

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Ponovio je da je problem i u tome što Crna Gora selektivno propušta vozila.

"Nama je u Konavlima najveći problem što ovo je jedna vrsta tipičnog graničnog prijelaza, jer vi kad zaribate D8 cestu, onda kolateralne ceste ne mogu funkcionirati, ljudi ne mogu ići na posao, funkcije sve prestaju. Mislim, dogodio nam se pravi, pravi ogromni problem", rekao je načelnik.

Problem nije nastao preko noći

Reporterka ga je upozorila da ovo nije problem koji se dogodio preko noći i podsjetila da je na društvenim mrežama apelirao na nadležne institucije.

"Na koga vi apelirate? Vi se isto iz HDZ-a. Kome vi upućujete taj apel? Što se radi po tom pitanju?", pitala je Viteškić.

Sarah Viteškić, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

"Ja sam jutros razgovarao s ministrom unutrašnjih poslova, gospodinom Božinovićem, sa županom, svim ostalima. I, evo, donekle je, uvjetno rečeno, olabavljen promet na graničnom prijelazu, nema biometrijske kontrole", rekao je Lasić i ponovio da je, po njemu, rješenje u izgradnji barem dvije do tri trake prema Debelom Brijegu.

Je li rješenje brza cesta?

"I to hitno treba poduzeti. Ja sam prije jedno mjesec dana razgovarao s direktorom Hrvatskih cesta, imam uvjeravanje da projekt ide, da će se to završiti. A onda kasnije, u nekakvoj budućnosti, što je doduše na dugom štapu, to je rješenje problema da sve ide brza cesta do Debeloga Brijega, a ne da završava u zračnoj luci. Ako završi u zračnoj luci, onda je tek katastrofa. Ako autoput završi do Dubrovnika, a ne riješi se problem brze ceste, sve prema nama, onda mi u Konavlima više ne trebamo živjeti. Mislim, doći će do problema", dodao je Lasić.

Prometni kolaps na jugu Foto: Dnevnik Nove TV

Viteškić je spomenula da se o brzoj cesti govori godinama, a pitala je koje se sad privremene mjere mogu napraviti.

"Čujte, privremene mjere su strpljenje. To će trajati dan-dva, i ovo će završiti. Treba biti racionalan. Mi smo organizirali punktove, dijelimo vodu, pomažemo ljudima koliko možemo, i to je to. Neće trajati ovo mjesec dana. Dva, tri dana će sigurno potrajati, ali već sutra neće ovoga biti, i to je to", završio je Lasić.