Objavljen video: "Tune iskaču iz mora kraj kupača, a oni nisu ni svjesni opasnosti"

Kupače su danas na pulskoj plaži Verudela iznenadile tune, a snimku je na Facebooku objavio Medulin FM.

"Tune na Verudeli iskaču iz mora svega nekoliko metara od kupača", napisali su u objavi.

No, dok je jedne razveselila pojava riba, mnogi su komentatori upozorili na moguću opasnost, navodeći da ako tune skaču iz mora, da bi to moglo značiti da je u blizini morski pas od kojeg ribe bježe.

"Gdje su tune, tu je i morski pas", napisala je jedna komentatorica, dok je druga u komentaru napisala da skakanje iz vode znači da je u blizini veliki predator.

"Pa bježe i iskaču iz vode, a kupači nisu svjesni da je psina na nekoliko metara od njih".

