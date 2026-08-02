NA PULSKOJ PLAŽI
Objavljen video: "Tune iskaču iz mora kraj kupača, a oni nisu ni svjesni opasnosti"
PišeV. Mo.,
02. kolovoza 2026. @ 18:55
Mnogi su komentatori upozorili na moguću opasnost, navodeći da ako tune skaču iz mora, da bi to moglo značiti da je u blizini morski pas od kojeg ribe bježe.
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Kupače su danas na pulskoj plaži Verudela iznenadile tune, a snimku je na Facebooku objavio Medulin FM.
Objavila policija
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"Tune na Verudeli iskaču iz mora svega nekoliko metara od kupača", napisali su u objavi.
No, dok je jedne razveselila pojava riba, mnogi su komentatori upozorili na moguću opasnost, navodeći da ako tune skaču iz mora, da bi to moglo značiti da je u blizini morski pas od kojeg ribe bježe.
"Gdje su tune, tu je i morski pas", napisala je jedna komentatorica, dok je druga u komentaru napisala da skakanje iz vode znači da je u blizini veliki predator.
"Pa bježe i iskaču iz vode, a kupači nisu svjesni da je psina na nekoliko metara od njih".