Poznato gdje je bila majka u vrijeme dok su stradali otac i dvoje djece. Općina će proglasiti dan žalosti: "Nikome nije lako čuti tako nešto"

Policija je izašla s novim detaljima oko tragedije u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretje. Uzrok požara namjerno je zapaljena vatra u nekoliko prostorija kuće.
Novi detalji
Ministar otkrio nove detalje tragedije u Zagorju: "Ne mogu sakriti svoju potresenost"
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istraga u tijeku
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Potvrđeno je kako je smrtno stradalo dvoje djece i 46-godišnjak, a još se istražuje je li riječ o dvostrukom ubojstvu i samoubojstvu.
Maleno zagorsko mjesto i dan poslije stravičnog požara je u šoku. Na ulici nikoga, ispred kuće svijeće, pred školom crna zastava. Općina će proglasiti dan žalosti.
Novi detalji tragedije u Zagorju
Foto:
Dnevnik Nove TV
"Nikome nije lako ni drago čuti tako nešto, nažalost", komentirali su mještani.
Prema još uvijek neslužbenim informacijama, u požaru je stradalo dvoje djece školske dobi i otac 46-godišnjak. Majka je u to vrijeme radila i nije bila kod kuće.
Novi detalji tragedije u Zagorju
Foto:
Dnevnik Nove TV
"Prilikom očevida pronađena su mrtva tijela dvije maloljetne osobe te mrtvo tijelo 46-godišnjeg hrvatskog državljanina. Također je utvrđeno kako je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra koja je izazvala požar. Tijela su prevezena na obdukciju zbog utvrđivanja točnog uzroka smrti", potvrdili su iz PU krapinsko-zagorske.
Majci će se pružiti sva potrebna pomoć, rekao je ministar koji je izrazio potresenost tragedijom.
Alen Ružić, ministar rada i socijalne skrbi
Foto:
Dnevnik Nove TV
"Do sada mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Želim iskazati spremnost za pružanje pomoći majci i ostalim članovima uže obitelji - mi stojimo na raspolaganju. Kao ministar i kao osoba, ne mogu sakriti svoju potresenost", rekao je Alen Ružić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Obdukcija je još u tijeku.