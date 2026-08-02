Poznato gdje je bila majka u vrijeme dok su stradali otac i dvoje djece. Općina će proglasiti dan žalosti: "Nikome nije lako čuti tako nešto"

Policija je izašla s novim detaljima oko tragedije u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretje. Uzrok požara namjerno je zapaljena vatra u nekoliko prostorija kuće.

Potvrđeno je kako je smrtno stradalo dvoje djece i 46-godišnjak, a još se istražuje je li riječ o dvostrukom ubojstvu i samoubojstvu.

Maleno zagorsko mjesto i dan poslije stravičnog požara je u šoku. Na ulici nikoga, ispred kuće svijeće, pred školom crna zastava. Općina će proglasiti dan žalosti.

Novi detalji tragedije u Zagorju Foto: Dnevnik Nove TV

"Nikome nije lako ni drago čuti tako nešto, nažalost", komentirali su mještani.

Prema još uvijek neslužbenim informacijama, u požaru je stradalo dvoje djece školske dobi i otac 46-godišnjak. Majka je u to vrijeme radila i nije bila kod kuće.

Novi detalji tragedije u Zagorju Foto: Dnevnik Nove TV

"Prilikom očevida pronađena su mrtva tijela dvije maloljetne osobe te mrtvo tijelo 46-godišnjeg hrvatskog državljanina. Također je utvrđeno kako je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra koja je izazvala požar. Tijela su prevezena na obdukciju zbog utvrđivanja točnog uzroka smrti", potvrdili su iz PU krapinsko-zagorske.

Majci će se pružiti sva potrebna pomoć, rekao je ministar koji je izrazio potresenost tragedijom.

Alen Ružić, ministar rada i socijalne skrbi Foto: Dnevnik Nove TV

"Do sada mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Želim iskazati spremnost za pružanje pomoći majci i ostalim članovima uže obitelji - mi stojimo na raspolaganju. Kao ministar i kao osoba, ne mogu sakriti svoju potresenost", rekao je Alen Ružić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Obdukcija je još u tijeku.