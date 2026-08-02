Nizak vodostaj otkrio novu bombu, ali to nije jedina opasnost: Evo na što upozoravaju stručnjaci

Rekordno nizak vodostaj na Dravi kod Osijeka otkrio je novu eksplozivnu napravu. No, to nije jedini problem koji bi mogao zadesiti taj dio zemlje.

Za sada se ne zna je li pronađena aviobomba iz Domovinskog ili Drugog svjetskog rata. Nalazila se na temeljima željezničkog mosta u Osijeku. Pirotehničari su odmah izišli na teren, na siguran način ju uklonili te će ona će u sljedećim danima biti i uništena. Novi opasni predmeti koji se pojavljiju zbog ovih ekstremno niskih vodostaja nisu jedini problem.

Rekordno niski vodostaji Foto: Dnevnik Nove TV

"Pod utjecanjem smo istog toplinskog vala, vodostaji su ekstremno niski, obaramo negativne rekorde. Trend je takav da ćemo u narednih 5 do 7 dana imati vrlo sličan vodostaj, bez nekakvih većih promjena", rekao je Mario Spajić, zamjenik direktora Hrvatskih voda u Osijeku.

Mario Spajić, Hrvatske vode Osijek Foto: Dnevnik Nove TV

Otkrio je i da brodovi mogu prometovati Dunavom, ali nisu pod punim teretom. Nema naznaka da će vodostaj uskoro rasti.

"Što se tiče Drave, vodostaj će zbog utjecaja rada hidroelektrana rasti koji centimetar gore-dolje. Međutim, to će sve biti u rasponu ovih ekstremno niskih vodostaja. Kod Dunava neće biti značajnih promjena", objasnio je.

Dotaknuo se i teme vodoopskrbe.

"Javni isporučitelji vodnih usluga na području vodnogospodarskog područja Osijek nemaju za sada problema sa izdašnošću svojih bunara, ni s kvalitetom vode. Zbog visokih temperatura povećana je potrošnja, naravno zbog zaljevanja vrtova, bazena, tuširanja i ostalih ljudskih potreba", rekao je Spajić.

Rekordno niski vodostaji Foto: Dnevnik Nove TV

"Što se tiče privatnih bunara, nemam točnu informaciju, ali pretpostavljam da je slično kao i prijašnjih godina, kad je bila suša, da kod bunara koji su u višim područjima, gdje su više od nadmorske visine postoje problemi", dodao je.

Reporterka Nove TV Marina Bešić Đukarić upozorila je i na opasnost koju krije korito rijeke. Naime, mnogi mještani nizak vodostaj koriste kao svojevrsnu atrakciju i šeću se po dnu, ali stručnjaci upozoravaju da to može biti iznimno opasno jer se u koritu nalaze i rupe u koje se vrlo lako može propasti.