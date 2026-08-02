Plenković o pismu 22 čelnika EU zemalja: Nitko ne želi da se ponovi 2015.

Nakon svečane procesije u Imotskom, koja je od crkve sv. Franje išla do Tvrđave Topana, gdje se održalo središnje euharistijsko slavlje koje je predvodio banjolučki biskup monsinjor Željko Majić, premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije.

Na početku je čestitao Dan Grada Imoćanima, pa je komentirao pismo koje su potpisali 22 čelnika članica EU vezano za upad 60-ak tisuća migranata na španjolsko tlo u Africi.

Pismo je izraz zabrinutosti

"To je pismo izraz zabrinutosti zbog onoga što se dogodilo. To nismo imali već dugi niz godina, doduše na afričkom tlu. Pozdravljena je akcija policije u kojoj je 95 posto ljudi vraćeno preko granice u Maroko.", rekao je Plenković.

"Nitko ne želi ponavljanje 2015., stoga smo svi osnažili naše granice", nastavio je i dodao da je sve manje ilegalnih prelazaka u Hrvatsku i sve više uhićenih krijumčara.

Najavio je da će se rješavati problemi prometnih kolapsa na cestama Zagvozd-Imotski, Split-Omiš i Ston-Dubrovnik.

Novi sustav doprinio gužvama na granici s Crnom Gorom

O prometnom kolapsu na granici s Crnom Gorom, Plenković je rekao da su u Bavarskoj završile školske obaveze i počeli praznici, te da je zato tako veliki broj ljudi. Dodao je da je riječ uglavnom o albanskim državljanima koji žive u zapadnoj Europi, pa im je ovaj put preko Hrvatske najkraći za dolazak do Albanije.

"U svakom slučaju moramo završiti brzu cestu Dubrovnik-Čilipi i dalje prema granici s Crnom Gorom, no i ovaj novi sustav entry-exit donekle usporava situaciju", rekao je Plenković.

Na pitanje je li bila potrebna talijanska suspenzija Schengena prema Španjolskoj, Plenković je rekao da je normalno da Italija tako reagira, s obzirom na to da je godinama bila izložena nezakonitim migracijama, te da je ta tema bila i jedan od dio programa premijerke Giorgije Meloni.

Od proslave Dana pobjede u Kninu očekuje da bude dostojanstvena.

"Mi smo u Kninu uvijek, program je usuglašen, imali smo zadnji brifing nakon sjednice Vlade u četvrtak i očekujem da sve bude dostojanstveno", kazao je Plenković i dodao da će imati još aktivnosti jer da mu je godišnji odmor "dosta rasparceliziran".