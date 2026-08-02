Borba protiv rastućeg problema među djecom: Pojedina hrana dobit će "crne oznake"

Hrvatska kreće u borbu s rastućim problemom među djecom. U pripremi je novi prijedlog zakona o zaštiti djece od pretilosti i zdravstvenom označavanju prehrambenih proizvoda. Namirnice s visokim udjelom štetnih sastojaka imat će posebna upozorenja, a mišljenja se mogu dati do 15. rujna.

Kulen, pršut, grickalice, sokovi.. ubuduće će nosititi posebnu oznaku.

Novim oznakama na hrani protiv pretilosti djece Foto: Dnevnik Nove TV

"To su svi proizvodi čiji sastav prelazi nutritivne pragove za koje je dokazano da su rizični, odnosno da mogu biti štetni za zdravlje dužom upotrebom", objasnio je Dražen Gorjanski, suautor prijedloga zakona.

Dražen Gorjanski, suautor prijedloga zakona Foto: Dnevnik Nove TV

U pripremi je prijedlog zakona koji djecu treba zaštiti od pretilosti. Ciljana skupina su i majke jer najčešće biraju hranu.

"Naravno treba i trebalo je već, jer mislim da imamo previše pretile djece, treba po tome, tu temu odraditi, ali ne samo to, nego i puno više od toga", komentirala je Vlatka iz Osijeka.

"Ja mislim da sve nekako polazi od kuće, navika roditelja. Djeca usvajaju. E sad, koliko će neko okrenuti etiketu proizvoda i to uvažiti", dodala je Antonija.

Debljina među djecom rastući je problem. Prekomjernu masu ima 21,7 posto osmogodišnjih djevojčica, a 12 posto ih je pretilo. Višak kilograma ima i 19,8 posto osmogodišnjih dječaka, dok je pretilo njih 18, 7 posto.

Zakon ništa neće braniti

Prijedlog zakona izradili su osječki liječnik obiteljske medicine na čelu Udruge za zdravo življenje POST, te zagrebačka Udruga za prevenciju prekomjerne težine. Crne oznake u obliku osmerokuta, nalazit će se na prednjoj strani proizvoda.

"Bit će vidljive na prvi pogled, bit će dovoljno, dovoljno uočljive i one će u sebi već sadržavati oznaku na primjer, visok udio šećera, visok udio masti, visok udio soli, visok udio kalorija", rekao je Gorjanski.

Novim oznakama na hrani protiv pretilosti djece Foto: Dnevnik Nove TV

Prijedlog zakona bit će upućen Ministarstvu zdravstva i drugim državnim institucijama, a na problem upozorava i ministar obitelji i socijalne politike.

"Kad recimo djetetu dajete nekakav slatkiš, posebno hrskave slatkiše, uvijek je dojam da se djetetu daju ugljikohidrati, na primjer nekakvi keksi, a zapravo kad analizirate sastav u analitičkom pristupu po kalorijskoj vrijednosti predominiraju masti", rekao je ministar Alen Ružić.

Alen Ružić, ministar socijalne politike Foto: Dnevnik Nove TV

Zakon ništa neće braniti, ali će omogućiti informaciju. Cilj je i edukacija, posebno trudnica, a u fokusu će biti i škole, te marketing namijenjen djeci.

"Od televizije, društvenih mreža, influencera - gdje god se cilja na djecu", kazao je Gorjanski.

Takav zakon uspješno se provodi u Čileu. Smanjen je broj pretile djece, ali i razina štetnih sastojaka u proizvodima.