Razbijen zid šutnje nakon 12 godina: Bivši visoki dužnosnik pao zbog uništavanja ključnih dokaza smaknuća 43 studenta

Bivši guverner meksičke savezne države Guerrero uhićen je zbog navodnog naređivanja uništavanja dokaza koji su mogli pomoći u rasvjetljavanju mjesta gdje se nalaze 43 studenta koji su nestali 2014. godine, priopćile su vlasti u četvrtak.

Angel Aguirre, koji je prethodno negirao krivnju, uhićen je pod optužbom za ometanje pravde i prisilni nestanak, rekla je novinarima glavna državna odvjetnica Ernestina Godoy.

Slučaj, koji se smatra jednim od najgorih zločina nad ljudskim pravima u zemlji, obilježen je pogrešnim koracima i uplitanjem.

Međunarodne istrage utvrdile su da su studente s Učiteljskog fakulteta u ruralnom području Ayotzinapa ubili članovi organiziranog kriminala u dosluhu s policijom dok su bili na putu za prosvjed u gradu Mexicu.

Posmrtni ostaci triju žrtava od tada su pozitivno identificirani, ali ostale još nisu pronađene.

Godoy je rekla da su nova svjedočanstva dviju osoba u siječnju i svibnju, od kojih je jedna zaštićena svjedokinja, pomogla utvrditi da je Aguirre možda naredio uništavanje dokaza vezanih za noć nestanka studenata na sastanku s visokim dužnosnicima u svojoj administraciji.

Nije precizirala kada se sastanak održao niti detalje dokaza.

"Analiza, temeljena na novim dokazima i u skladu s pravičnim postupkom, potvrdila je moguću umiješanost Angela 'N', bivšeg guvernera Guerrera, u uništavanje dokaza koji su mogli otkriti gdje se studenti nalaze", rekla je Godoy. Slovo "N" koristi se kao zamjensko slovo za prezime osumnjičenika.

Transparenti kontra Angela Aguirrea Foto: Afp

Godoy je rekla da su državne vlasti u početku tvrdile da snimke sigurnosnih kamera studenata koji putuju autobusom u blizini vladinih ureda u Guerreru ne postoje.

Međutim, ove se godine javio svjedok koji je prethodno šutio zbog prijetnji, rekla je.

Angela Buitrago, članica Interdisciplinarne skupine neovisnih stručnjaka, neovisnog međunarodnog tima za ljudska prava koji je istraživao slučaj, rekla je da je njezin tim otvorio istragu protiv Aguirrea 2015. godine.

Rekla je da najnovije informacije potvrđuju zaključak tima da je država odgovorna i da je snimka, za koju je Aguirre navodno naredio da se uništi, ranije izašla na vidjelo, mogla pomoći u pronalasku studenata.