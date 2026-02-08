Obljetnica masakra u blizini Benkovca: "Imala sam 12 godina, ubili su ga pred našim očima"

Obilježena je 33. obljetnica ubojstva civila u mjestu Medviđa kod Benkovca.

U znak sjećanja na žrtve položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod spomen-obilježja. Počast stradalima odao je i predsjednik Zoran Milanović.

33. obljetnica stradanja civila u Medviđi - 1 Foto: Vijesti u 17

33. obljetnica stradanja civila u Medviđi - 2 (Foto: Vijesti u 17)

Pobunjeni Srbi te 93. godine u krvavi pohod krenuli su iz osvete zbog operacije Maslenica. Ubili su 18 civila. Najmlađa žrtva imala je samo 18 godina.

Obitelji ubijenih su ogorčene jer još uvijek za ubojstva nitko nije odgovarao, iako su imena počinitelja poznata mještanima, ali i pravosudnim tijelima.

"Sjećam se kao dan danas kad su ga tog dana ubili pred našim očima. To je trauma. Ja sam bila dijete od 12 godina. To se jednostavno ne može zaboraviti, a ni oprostiti", rekla je Daniela Oštrić, nećakinja ubijenog.

33. obljetnica stradanja civila u Medviđi - 3 Foto: Vijesti u 17

33. obljetnica stradanja civila u Medviđi - 4 Foto: Vijesti u 17

"Ničega se ne sjećam iz tih vremena. Tri godine sam imao kada sam ga zadnji put vidio", rekao je Josip Genda, sin ubijenog te nadodao kako će se i ti ljudi jednom dovesti pred lice pravde.