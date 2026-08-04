Nakon užasa u Zagorju proglašen dan žalosti u cijeloj županiji

Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom Križu Začretju u kojem je život izgubilo dvoje djece, Krapinsko-zagorska županija proglasila je 6. kolovoza 2026. godine Danom žalosti, objavljeno je u utorak.

Dan žalosti u Krapinsko-zagorskoj županiji obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja na objektima u kojima su smještena županijska upravna tijela te tijela jedinica lokalne samouprave, trgovačka društva i ustanove kojima je Županija vlasnik ili osnivač.

Pravne osobe koje obavljaju televizijsku i radijsku djelatnost na području Krapinsko-zagorske županije svoje će programe prilagoditi obilježavanju Dana žalosti, a na taj se dan ne mogu održavati zabavne priredbe.

Podsjetimo, riječ je o tragediji koja se u subotu dogodila u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretju, gdje su nakon požara pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece.