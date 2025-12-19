Novo poskupljenje: "Obećali su besplatni odvoz otpada, sad dižu cijene i do 60 posto"

Gradska organizacija SDP-a Beli Manastir kritizirala je u petak vladajući HDZ zbog najavljenog poskupljenja odvoza otpada od veljače iduće godine od 20 do 60 posto, ocjenjujući to novim udarom na standard građana, a zbog "nečije nesposobnosti".

"Stanovnike Belog Manastira i gotovo svih baranjskih općina, izuzev Bilja, od 1. veljače 2026. godine pogađa novi val poskupljenja", ustvrdio je predsjednik gradske organizacije SDP-a Beli Manastir Marko Bogatić.

Nakon rasta cijena vode, povećanja komunalne naknade i doprinosa te rasta poreza na dohodak i nekretnine, građani su suočeni s drastičnim poskupljenjem usluga Baranjske čistoće, naglašava.

Unatoč obećanju HDZ-a u predizbornoj kampanji prije nekoliko mjeseci o besplatnom odvozu otpada, cijena usluge ipak raste od 20 do 60 posto, ovisno o broju mjesečnih odvoza, ističu iz SDP-a podsjećajući kako je ta cijena od 2017. već utrostručena.

Uprava društva to povećanje obrazlaže rastom minimalne plaće i većim materijalnim troškovima, no SDP ukazuje na sustavne probleme u upravljanju.

"Postavlja se pitanje jesu li i plaće radnicima u istom razdoblju porasle tri puta, jesu li materijalni troškovi utrostručeni? Broj zaposlenih u tvrtki porastao je sa 60 na oko 85, a istovremeno je Baranjska čistoća izgubila posao odvoza otpada na području općine Bilje", navodi Bogatić.

Postotak odvojeno prikupljenog otpada i dalje stagnira na oko 10 posto, što nas svrstava na dno uspješnosti, a Grad Beli Manastir plaća visoke penale. I dalje nije riješen problem naplate prema stvarnoj količini predanog otpada, a problematičan je i sustav naplate u višestambenim zgradama, dodaje.

"Građani Baranje prisiljeni su plaćati cijenu nečije nesposobnosti. Jesu li promjene u Baranjskoj čistoći neizbježne ili će se teret lošeg poslovanja i dalje prebacivati na leđa građana", pita Bogatić.