Tomašević predstavio model priuštivog najma: "Prosječna plaća je 1578 eura, tko god ima manje može se prijaviti"

Grad Zagreb je prvi put objavio natječaj za priuštivi najam stanova koji je namijenjen građanima s nižim i srednjim primanjima, uključujući obitelji, samačka kućanstva, mlade, a u skladu je s politikama koje smo zagovarali, poručio je u četvrtak gradonačelnik Tomislav Tomašević.

"Ovo je prvi puta da objavljujemo natječaj za priuštivi najam. Naravno, gradimo i nove stanove. Zaustavili smo prodaju stambenog fonda u vlasništvu Grada koji se stalno smanjivao i sada idemo u suprotnom smjeru da ga pokušavamo povećati", poručio je Tomašević na konferenciji za novinare.

Zato je, kaže bitan projekt u Podbrežju, velika zgrada u kojoj grade 300 stanova i koja bi trebala biti gotova sljedeće godine. Istaknuo je i da su u ovom mandatu najavili i oko 1000 novih stanova za priuštivi i socijalni najam, te se još jedna zgrada projektira u Podbrežju ali isto tako i u Svetoj Klari i u Borovju.

"Kad govorimo o natječaju za priuštivi najam on je predviđen upravo za osobe koje, kad govorimo o samačkim kućanstvima, imaju plaću između 50 posto prosjeka Grada do 100 posto. U 2025. godini prosječna plaća iznosila je 1578 eura neto, znači, tko god ima ispod te plaće može se prijaviti za priuštivi najam, a ukoliko je ispod 50 posto prihoda onda se ide na natječaj za socijalni najam", objasnio je.

U višečlanim kućanstvima, tko god po članu kućanstva ima do 80 posto prosječne plaće Grada može se javiti na natječaj za priuštivi najam, kaže Tomašević.

Natječaj za socijalni najam bio je ranije raspisan i za njega već postoji rang lista, bilo je 1100 podnositelja i očekuju da će u stanove useliti nekoliko stotina građana s te liste.

Rekao je da je ukupno preko 5000 gradskih stanova ali da u njima ljudi i dalje žive, te ukoliko zadovoljavaju uvjete, produžuju im se ugovori.

Velik broj praznih stanova gradonačelnik vidi kao jedan od najvećih razloga stalnog rasta cijene stanova u zadnjih 10 godina. Kaže kako gradnja stanova za priuštivi najam, može biti dio rješenja, a ne jedino rješenje ako postoji 55.000 praznih stanova. Napominje da privatni sektor godišnje, u zadnjih 10 godina, u Zagrebu izgradi 3000 stanova.

O prozivkama zagrebačkog HDZ-a i partizanskim zločinima

Odgovarajući na pitanje novinara, odbacio je prozivku zagrebačkog HDZ-a da gradske vlasti neprimjereno upravljaju javnom garažom KB Sveti Duh "jer je pretvorena u skladište luksuznih automobila". Rekao je i da će se razmotriti da promijene uvjete poslovanja vezano za to "da se ne koriste garaže kao depo za nečije kolekcije automobila".

"Svaki zločin treba osuditi, međutim, isto tako mislim da je jasno što je bila NDH, što je bio ustaški režim i da je Hrvatska zapravo bila na pobjedničkoj strani u Drugom svjetskom ratu", odgovorio je Tomašević na novinarsko pitanje priznaje li on partizanske zločine i koji je njegov stav prema tome jer ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved aktivno radi na pronalasku masovnih grobnica te je u Gornjoj Dubravi nedavno pronađene masovne grobnice sa 20-ak žrtava koje su ubili partizani nakon Drugog svjetskog rata.

Na opasku novinara da su nađeni posmrtni ostaci civila, Tomašević je poručio da apsolutno osuđuje sve zločine, međutim, to nikako ne smije biti korišteno od nekih političara da se kaže, rehabilitira NDH i ustaški režim.

Vezano za pomoć OPG-ovima koji su pretrpjeli štetu u nevremenu, Tomašević je najavio da su na dobrom tragu da nađu rješenje da im se mogu isplatiti veći iznosi.

Gradonačelnik Tomašević pozvao je građane da 1. svibnja dođu u park Maksimir na tradicionalnu proslavu Međunarodnog praznika rada, očekuje ih nešto manje od 40.000 porcija graha te oko 30.000 komada štrukli sa sirom.