Iznenadio se onim što je pronašao tijekom čišćenja naslijeđene kuće: Pozvao je policiju

U sklopu nacionalne preventivne kampanje "Manje oružja - manje tragedija", građanin iz Slatine je policijskim službenicima dragovoljno predao poluautomatsku pušku te pištolj ručne izrade koje je pronašao tijekom čišćenja naslijeđene kuće.

"Policijski službenici su preuzeli oružje na siguran način. Zahvaljujemo građaninu na odgovornom ponašanju koje doprinosi sigurnosti zajednice", poručili su iz Policijske uprave virovitičko-podravske.



Ujedno podsjećaju građane da i dalje mogu bez sankcija dragovoljno predati oružje, streljivo i minsko - eksplozivna sredstva. Dovoljno je nazvati policiju na broj 192, nakon čega će stručni i osposobljeni policijski službenici doći na dogovorenu lokaciju i preuzeti sredstva na siguran način.