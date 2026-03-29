Anušić o "majci svih vojnih projekata": Hrvatska ne kasni, neke stvari pripremamo u tišini, a tri kriterija bit će ključna

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u posjetu je pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske u NATO-ovoj aktivnosti prednjih kopnenih snaga u Poljskoj i Litvi.

Anušić je u nedjelju posjetio pripadnike 17. hrvatskog kontingenta u NATO-ovoj aktivnosti prednjih kopnenih snaga u Poljskoj, a u ponedjeljak će posjetiti pripadnike 6. hrvatskog kontingenta u NATO aktivnosti prednjih kopnenih snaga u Litvi, koji su smješteni u vojarni u Rukli.

Hrvatski kontingent u Litvi sastavljen je od 91 pripadnika 6. hrvatskog kontingenta, od kojih je devet žena, a zapovjednik 6. hrvatskog kontingenta je pukovnik Marijan Žukina.

"Hrvatska ne kasni"

O aktualnim temama s Anušićem je u Litvi razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov, koja je podsjetila na važnost protuzračne obrane, a što se dodatno sada pokazuje s obzirom na iskustvo rata u Ukrajini, ali i na Bliskom istoku.

Neki stručnjaci i akteri smatraju da Hrvatska na tom polju kasni, ali Anušić se s tom ocjenom ne slaže. "Ne kasnimo. U procesu smo nabavke protuzračne obrane srednjeg dometa. Vrlo brzo ćemo odlučiti koje su to karakteristike koje su nama naijinteresantnije, koje zadovoljavaju naše potrebe, naše specifičnosti, i čekati isporuku istog tog protuzračnog sustava", kazao je Anušić u razgovoru za Dnevnik Nove TV.

"Neke stvari pripremamo u tišini"

Vrijeme je ključno s obzirom na to da se ratuje dronovima, raketama, projektili jure posvuda, podsjetila je Pezo Moskaljov potpredsjednika Vlade i ministra obrane. "Da, rat je prešao iznad glava, sve bitne stvari se događaju u zraku i radimo na tome. Sustav protuzračne obrane kratkog dometa je implementiran u naše oružane snage. Dronovi koji su takvi i koji preuzimaju primat u ratovanju i u sastavu su Oružanih snaga još mnoge stvari o kojima ne možemo baš razgovarati na svakoj izjavi za medije za javnost - to su ipak stvari koje pripremamo u tišini, ali sustav protuzračne obrane srednjeg dometa, kao što je i poznato javno, mora se ubrzati i vrlo brzo će se odlučiti koji će biti i koje će karakteristike imati", kazao je Anušić.

Objasnio je i što će biti važno pri donošenju konačne odluke uz napomenu da se bira između nekoliko zemalja, a ne samo Njemačke, Francuske i Norveške, koje su spremne isporučiti po karakteristikama koje su potrebne hrvatskoj obrani: "Odlučit ćemo po kriterijima - prvenstveno kvaliteta i učinkovitost protuzračnog sustava, cijena i rok isporuke s time da bih postavio to ovako: učinkovitost, rok isporuke i cijena." Naglasio je i da s obzirom na to da je riječ o planiranom trošku zbog njega neće trpiti nijedan drugi projekt u opremanju oružanih snaga.

"Ključ sastanka je..."

"Majka svih vojnih projekata" naći će se i na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu koja će se održati 1. travnja, a Anušić je rekao da očekuje konstruktivan sastanak: "Operativno, konkretno u smislu da rješavamo problematiku koja tišti, muči Oružane snage Republike Hrvatske (OSRH) i generalno cijelu sigurnost Republike Hrvatske i hrvatskog naroda. To je ključ, to je cilj tog sastanka i nadam se da ćemo doći s konkretnim zaključcima i rješavanjem svih dosadašnjih problema koje smo imali."