Planirate brati šparoge? Riskirate kaznu od skoro 1000 eura ako ovo ne napravite

Krenula je sezona divljih šparoga. Cijena im seže do gotovo 50 eura po kilogramu na tržnicama. Iz tog razloga dio ljudi ih bere sam, ali prije berbe moraju izvaditi dozvolu Hrvatskih šuma.

Iako neki toga nisu svjesni branje šparoga, to jest nedrvnih šumskih proizvoda, je zakonski regulirano. Na svu sreću, dozvola je besplatna i može se izvaditi putem web-aplikacije koja je objavljena na portalu Hrvatskih šuma. Nakon što se dozvola dobije ona vrijedi za tekuću godinu do 31.12. Hrvatske šume podijeljene su na 17 Uprava šuma Podružnica, od kojih svaka upravlja svojim područjem. To su lokalni uredi koji brinu o šumama na svom području i izdaju potrebne dozvole.

Zbog toga se dozvole ne izdaju za cijelu Hrvatsku odjednom, nego posebno za svako područje. U praksi to znači da za rad na više područja treba izvaditi više dozvola, to jest po jednu za svaku nadležnu podružnicu.

Ova pravila vrijede za branje šparoga na površinama Hrvatskih šuma, a ako se beru na privatnom posjedu ne treba dozvola, ali je potrebna suglasnost vlasnika posjeda. Osim toga, dopušteno je ubrati do dva kilograma za osobne potrebe dnevno. Pravilnik o sakupljanju nedrvnih šumskih proizvoda navodi da nije dopušteno sakupiti više od dvije trećine jedinki na jednom nalazištu i potrebno je koristiti isključivo tehniku rezanja kako se ne bi oštetilo ostatak biljke. Kazne za branje bez dozvole idu od 133 do 933 eura, kažu iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Ako se pojedinac odluči na prodaju šparoga mora sklopiti ugovor sa Hrvatskim šumama te registrirati obrt ili OPG.

Na zahtjev službenika osoba je dužna pokazati dozvolu koja može biti isprintana na papir ili preuzeta na mobilni uređaj. Zato, prije nego što krenete u berbu dobro se informirajte o pravilima.

Bez obzira na pravila vezana oko branja šparoga, ona ima brojne benefite. Pospješuje rad bubrega, služi za detoksikaciju organizma i vrlo je snažan antioksidans.