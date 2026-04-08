Reakcija koja se čekala sa strepnjom: Netanyahu jednom rečenicom ugrozio primirje

Izrael podupire odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o dvotjednoj obustavi napada na Iran, priopćio je u srijedu ured premijera Benjamina Netanyahua.

No Netanyahu jednu stvar izdvaja. "Primirje ne uključuje Libanon", navodi u izjavi.

Izraelski premijer podržava američki potez pod uvjetom da Teheran odmah ponovno otvori Hormuški tjesnac i prekine napade na Sjedinjene Države, Izrael i zemlje u regiji.

Ta izjava dolazi nakon što je Washington najavio dvotjednu obustavu napada na Iran, s ciljem smirivanja sukoba i otvaranja prostora za pregovore. Izrael je također poručio da podupire američke napore kako bi se osiguralo da Iran više ne predstavlja nuklearnu, raketnu ili "terorističku" prijetnju SAD-u, Izraelu i arapskim susjedima.

Dodaje se da je Washington obavijestio Izrael kako ostaje predan zajedničkim ciljevima u predstojećim pregovorima.

Iran je u srijedu najavio da će pregovori sa SAD-om započeti u petak, 10. travnja, u Islamabadu.

Dvojica dužnosnika Bijele kuće ranije su potvrdila da je Izrael pristao na dvotjedno primirje i obustavu bombardiranja Irana, dok je pakistanski premijer Šehbaz Šarif, koji je posredovao u postizanju dogovora, objavio na mreži X da sporazum uključuje i prekid izraelskih operacija u Libanonu.

Izraelska ofenziva u Libanonu dosad je odnijela najmanje 1500 života i raselila oko 1,2 milijuna ljudi. Libanon je uvučen u sukob nakon što je Hezbolah ispalio rakete na Izrael u znak solidarnosti s Teheranom, dva dana nakon što su Iran napali Izrael i SAD. Taj napad potaknuo je novu izraelsku kopnenu i zračnu ofenzivu.