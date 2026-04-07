Alarm iz zračnog prometa: "Pripremite se"

Rat SAD-a i Izraela protiv Irana ozbiljno je poremetio opskrbne lance.

Posljedica toga je nagli rast cijena, koje su premašile 100 dolara po barelu, uz istodobno smanjenje dostupnosti.

Fatih Birol, čelnik Međunarodne agencije za energiju (IEA) u ponedjeljak je izjavio kako je trenutna naftna i plinska kriza izazvana blokadom Hormuškog tjesnaca "ozbiljnija je od onih iz 1973., 1979. i 2022. zajedno.

"Svijet nikada nije doživio poremećaj opskrbe energijom ovakvih razmjera", rekao je.

Dodao je da će biti pogođene europske zemlje, kao i Japan, Australija i druge, ali da su najugroženije zemlje u razvoju koje će trpjeti zbog viših cijena nafte i plina, viših cijena hrane i općeg ubrzanja inflacije.

Što se tiče cijena zrakoplovnog goriva krajem ožujka ono je dosegnulo 195 dolara, što je gotovo 100 dolara više nego krajem veljače, kada je rat započeo. Kako se sukob nastavlja, gorivo postaje sve teže dostupno zemljama koje ga ne proizvode ili raspolažu ograničenim zalihama.

Analitičarka tržišta nafte June Goh iz tvrtke Sparta Commodities istaknula je na platformi X kako zrakoplovno gorivo zahtijeva specijalizirane uvjete skladištenja, zbog čega su njegove zalihe znatno manje u odnosu na druge derivate poput benzina.

Otkazani letovi Foto: Afp

"Putovanja su u Aziji već znatno poskupjela, a brojne aviokompanije uvode dodatne naknade za gorivo ili jednostavno otkazuju letove", napisala je. "Europa se suočava s neposrednim rizikom nestašice zrakoplovnog goriva. Pripremite se."

Prema analizi tvrtke Argus Media, Ujedinjeno Kraljevstvo trenutačno je najizloženije u Europi kada je riječ o smanjenju opskrbe dizelom i zrakoplovnim gorivom, piše Business Insider.

U nastavku donosimo pregled aviokompanija koje su već počele prilagođavati poslovanje zbog rasta cijena i smanjenih zaliha.

Europske aviokompanije

Ryanair, najveći europski zračni prijevoznik, razmatra smanjenje broja linija.

Glavni izvršni direktor Michael O'Leary izjavio je za Sky News kako bi opskrba zrakoplovnim gorivom mogla postati problem ako se rat nastavi.

"Ne očekujemo poremećaje prije početka svibnja, no ako sukob potraje, postoji realan rizik od problema s opskrbom u Europi tijekom svibnja i lipnja", upozorio je.

Lufthansa se također priprema za najgori scenarij. Glasnogovornik kompanije rekao je za Bloomberg kako su formirani posebni timovi za krizne situacije te da bi moglo doći do prizemljenja i do 40 zrakoplova.

Scandinavian Airlines najavio je smanjenje od oko 1000 letova zbog naglog rasta troškova goriva, izvijestio je The Wall Street Journal.

"Oštar rast cijena goriva pogađa cijeli europski zrakoplovni sektor", poručio je glasnogovornik kompanije.

Većina otkazanih letova odnosi se na kratke linije u nordijskim zemljama, pri čemu su birane zračne luke s većim brojem dnevnih polazaka. Kompanija je privremeno povećala i cijene karata.

Azijske aviokompanije

Više azijskih aviokompanija najavilo je smanjenje broja letova kako bi ublažile posljedice nestašice goriva i rastućih troškova.

Vietnam Airlines od 1. travnja obustavio je sedam domaćih linija, izvijestili su državni mediji, prenosi Reuters. Kompanija također razmatra smanjenje opsega letova za 10 do 20 posto mjesečno u sljedećem tromjesečju ako cijena goriva ostane između 160 i 200 dolara po barelu.

Slične mjere najavili su i drugi prijevoznici, uključujući Vietjet Air i Bamboo Airways.

AirAsia je već smanjila broj letova za 10 posto te povećala cijene karata kako bi ublažila utjecaj rasta cijena goriva. Ovaj malezijski niskotarifni prijevoznik, koji posluje u 25 zemalja, najavio je i dodatno smanjenje kapaciteta na rutama koje više nisu isplative.

Izvršni direktor Bo Lingam izjavio je da su dodatne naknade za gorivo porasle i do 20 posto, dok su ukupne cijene karata više za 30 do 40 posto.

Naglasio je i da je cijena zrakoplovnog goriva porasla s 90 dolara po barelu prije rata na čak 200 dolara, što predstavlja najveći izazov za kompaniju.

United Airlines

Izvršni direktor United Airlinesa Scott Kirby najavio je u internom dopisu zaposlenicima da će kompanija tijekom sljedeća dva tromjesečja smanjiti broj letova.

"Kratkoročno to znači smanjenje letova koji su trenutačno neisplativi zbog visokih cijena nafte", poručio je.

Planira se ukidanje dijela letova izvan vršnih termina, kao i noćnih linija.

"Ako bi cijene ostale na ovoj razini, troškovi goriva porasli bi za dodatnih 11 milijardi dolara godišnje. Za usporedbu, u najboljoj godini poslovanja ostvarili smo manje od pet milijardi dolara dobiti", istaknuo je.

Delta Air Lines

Delta zasad nije službeno najavila smanjenje broja letova. Prednost joj daje rafinerija u Pennsylvaniji, koja ublažava dio pritiska visokih cijena goriva.

"To neće u potpunosti neutralizirati trošak, ali nam pruža značajnu zaštitu", rekao je izvršni direktor Ed Bastian na konferenciji JP Morgana.

Kompanija će ipak ukinuti sezonsku liniju između Los Angelesa i Anchoragea, uz objašnjenje da prilagođava raspored potražnji putnika. Na toj će ruti ubuduće letjeti samo Alaska Airlines.

Air New Zealand

Air New Zealand najavio je smanjenje od oko 5 posto letova, odnosno približno 1100, početkom svibnja.

"Usredotočeni smo na optimizaciju rasporeda, osobito na letove izvan vršnih termina ili one za koje možemo putnicima ponuditi alternativna rješenja", izjavio je izvršni direktor Nikhil Ravishankar za lokalni medij 1News.

U utorak su četiri talijanske zračne luke upozorene na mogući nedostatak mlaznog goriva, što predstavlja prvi konkretan znak nadolazeće krize opskrbe u Europi izazvane ratom u Iranu i blokadom Hormuškog tjesnaca.

U obavijesti za zrakoplovce objavljenoj u subotu navodi se kako bi usluge točenja goriva za operatore koji imaju ugovor s Air BP Italia mogle biti ograničene zbog smanjene dostupnosti goriva.