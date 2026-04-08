Velika akcija policije: Provjeravat će sve, a imaju i poseban uređaj

Zagrebačka policija najavila je veliku akciju u cilju povećanja sigurnosti i sprječavanja najtežih prometnih prekršaja.

Preventivno-represivnu akciju nadzora vozača motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prijevoznih sredstava provest će u četvrtak.

Poseban naglasak policija će staviti na poštivanje zakonskih odredbi. Kontrolirat će brzinu i kotištenje kaciga vozača i putnika na motociklima i mopedima, kao i ostalim osobnim prijevoznim sredstvima. Također će provjeravati vrijede li prometne dozvole vozila, kao i jesu li vozila registrirana. Policija će provjeravati i upravljanje vozilima prije stjecanja prava na vožnju, upravljanje bez odgovarajuće kategorije, neisticanje ili nepropisno isticanje registarskih pločica te

tehničku neispravnost vozila i ostale prekršaje u prometu.

U provedbi akcije koristit će se i uređaji za mjerenje razine buke.



Posebna pozornost posvetit će se i povratnicima-recidivistima u cestovnom prometu.



"Kako bi bilo što manje tragičnih događaja i kako bi se sigurnost u cestovnom prometu podigla na još višu razinu, ovim putem pozivamo vozače i putnike u cestovnom prometu da se pridržavaju zakonskih odredbi", poručili su iz policije.