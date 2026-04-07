Pljušte žestoke reakcije na Trumpovu prijetnju uništenjem iranske civilizacije: "On je nestabilan, smijenite ga!"

Trumpova prijetnja upućena državi od 90 milijuna ljudi, koju je objavio na svojoj platformi Truth Social, ne ostavlja puno prostora za interpretaciju. Predsjednik je izravno povezao uništenje iranske države s "blagoslovom naroda", tvrdeći da će "47 godina iznude i korupcije konačno završiti".

Reakcije iz redova demokrata u američkom Kongresu su nikad oštrije. Senatorica Patty Murray opisala je Trumpovu objavu kao "tiradu krvločnog luđaka", dok je senator Chris Coons bio jasan: "Ovo je prijetnja počinjenjem ratnog zločina".

Najdalje je otišla zastupnica Bonnie Watson Coleman, koja je javno zatražila aktivaciju 25. amandmana – ustavne procedure za smjenu predsjednika koji nije sposoban obavljati dužnost, piše Guardian.

"U samo 48 sati predsjednik je prešao s prijetnji ratnim zločinima na prijetnju genocidom. On je očito nestabilan i mora ga se ukloniti", poručila je Watson Coleman.

Čelnik demokrata u Senatu, Chuck Schumer, nazvao je Trumpa "iznimno bolesnom osobom" i dodao da će svaki republikanac koji ne glasa protiv ovog "rata izbora" snositi odgovornost za sve posljedice koje slijede.

Čak i Farage kaže da je "otišao predaleko"

Možda najindikativnija reakcija stigla je od Nigela Faragea, lidera Reform UK i jednog od najglasnijih Trumpovih podupiratelja u Europi. Iako je još jutros branio pravo SAD-a na vojnu akciju, najnovija objava o "smrti civilizacije" ostavila ga je u šoku.

"Prilično sam šokiran ovime što čujem. To je pretjerano u svakom pogledu. Naravno da želi prijetiti kako bi ih doveo za pregovarački stol, ali te riječi... one idu previše daleko", izjavio je Farage novinarima.



Analitičari upozoravaju da Trumpove riječi pružaju izravan dokaz o namjeri kršenja međunarodnog prava. Iako SAD i Iran nisu članice Međunarodnog kaznenog suda (ICC), obje su potpisnice Ženevskih konvencija.

Članak 33. Četvrte konvencije izričito zabranjuje kolektivno kažnjavanje civilnog stanovništva.

Članak 54. Dodatnog protokola I. zabranjuje napade na infrastrukturu neophodnu za preživljavanje civila (energetika, voda).

Trump je na novinarsko pitanje o kršenju konvencija u ponedjeljak hladnokrvno odgovorio: "Nadam se da to neću morati učiniti", ne demantirajući da planira napade na civilne ciljeve.

Bizarne tvrdnje o "civilima koji mole za bombe"

U jednom od bizarnijih dijelova svojih istupa, Trump je bez ikakvih dokaza ustvrdio da američke obavještajne službe presreću komunikaciju iranskih civila koji se nalaze blizu ciljeva bombardiranja.

"Molim vas, nastavite bombardirati", citirao je Trump navodne civile, tvrdeći da su obični Iranci spremni podnijeti gubitak struje i vode samo da dočekaju promjenu režima.

Američki predsjednik je u novoj izjavi za Fox News poručio da bi se ključni razvoj situacije mogao dogoditi u 20 sati. "20:00 će se dogoditi. Ako dođemo do te točke, uslijedit će napad kakav još nisu vidjeli. Ako pregovori danas krenu naprijed i pojavi se nešto konkretno, rok bi se mogao promijeniti", rekao je.