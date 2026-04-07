VIDEO Sprema se pakao, odbrojavaju se posljednji sati do isteka Trumpova ultimatuma. On poručio: "Ne brinu me ratni zločini"

Izdana upozorenja za javnu sigurnost u nekoliko zemalja Saudijska Arabija presrela je balističke projektile prema svojoj istočnoj regiji, a ostaci su pali u blizini energetskih postrojenja, priopćilo je ministarstvo obrane bez preciziranja tko je lansirao projektile. Saudijska Arabija je napadnuta stotinama iranskih projektila i dronova otkako su SAD i Izrael počeli rat protiv Irana 28. veljače, od kojih je većina presretnuta, rekle su vlasti. Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein u utorak su istodobno izdali upozorenja za javnu sigurnost.

Trumpove prijetnje Američki predsjednik Donald Trump je rekao da se "cijela zemlja može uništiti u jednoj noći, a ta noć bi mogla biti utorak navečer". Zaprijetio je uništiti iranske elektrane i infrastrukturu ako Teheran odbije pristati prije roka. Bez dogovora, Trump je rekao da će "svaki most u Iranu biti sravnjen" do ponoći po istočnom vremenu u srijedu i da će "svaka elektrana u Iranu biti uništena, gorjet će, eksplodirati i nikada se više neće koristiti".

Teheran odbio Trumpa Iran i Izrael razmjenjuju napade u utorak, a Teheran je odbio ponovno otvoriti Hormuški tjesnac i prihvatiti sporazum o prekidu vatre uoči roka koji je postavio američki predsjednik Donald Trump da pristane na njegove zahtjeve ili će biti uništen, piše agencija Reuters. Iran je odbacio američki prijedlog kojemu je posredovao Pakistan za trenutni prekid vatre i ukidanje njegove učinkovite blokade tjesnaca, nakon čega bi uslijedili pregovori o širem mirovnom rješenju u roku od 15 do 20 dana, prema izvoru upoznatom s planom. Iranski odgovor sastojao se od 10 točaka, uključujući prekid sukoba u regiji, protokol za siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac, ukidanje sankcija i obnovu, izvijestila je službena novinska agencija IRNA.

Izrael upozorio "drage građane Irana" Kanal izraelske vojske na perzijskom jeziku na mreži X objavio je hitno upozorenje korisnicima i putnicima u vlakovima u Iranu: "Dragi građani, radi vaše sigurnosti molimo vas da od ovog trenutka pa do 21 sat po iranskom vremenu izbjegavate korištenje vlakova i putovanje njima diljem Irana. Vaša prisutnost u vlakovima i u blizini željezničkih pruga ugrožava vaš život."

Iran uputio poziv mladima Nakon prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa o novim napadima na infrastrukturu nakon isteka ultimatuma, tajnik iranskog Vrhovnog vijeća za mlade i adolescente Alireza Rahimi pozvao je "mlade, sportaše, umjetnike, studente i profesore da se okupe oko elektrana i nacionalnih resursa koji pripadaju budućnosti Irana, bez obzira na politička uvjerenja".

Trumpu se nudi nova strategija Suočen s nepopularnom opcijom slanja kopnenih trupa i rizikom od optužbi za ratne zločine zbog napada na civilne ciljeve, američkom se predsjedniku Donaldu Trumpu nudi nova strategija gađanja postrojenja dvojne namjene, piše Politico.

Trump: Ne brine me mogućnost ratnih zločina Dok ponovno prijeti napadima na iransku infrastrukturu, američki predsjednik Donald Trump poručuje da ga ne zabrinjava mogućnost počinjenja ratnih zločina. "Ne, ne brine me to uopće. Znate što je ratni zločin? Imati nuklearno oružje", rekao je Trump u Bijeloj kući i ponovio prijetnje da će uništiti mostove i elektrane ako Iran do zadanog roka ne otvori Hormuški tjesnac. Na pitanje hoće li civilni ciljevi biti pošteđeni, Trump nije dao jasan odgovor.

Istječe Trumpov ultimatum Iranu Prema srednjoeuropskom vremenu, u noći s utorka na srijedu u dva sata istječe rok koji je američki predsjednik Donald Trump dao Iranu da postignu dogovor sa SAD-om te za otvaranje Hormuškog tjesnaca. On je u ponedjeljak zaprijetio da će, ako rok istekne, u roku od nekoliko sati narediti uništenje svih mostova i elektrana u toj zemlji, iako je pritom naglasio da ne želi da do toga dođe.

Očekuje se glasanje o ublaženoj rezoluciji o Hormuškom tjesnacu Vijeće sigurnosti UN‐a trebalo bi u utorak glasovati o rezoluciji kojom bi se zaštitila komercijalna plovidba u Hormuškom tjesnacu, ali u znatno ublaženom obliku nakon što se Kina, koja ima pravo veta, usprotivila odobravanju uporabe sile, rekli su diplomati. Diplomati su rekli da ublažena verzija ima veće izglede za prolazak, ali i dalje nije jasno hoće li uspjeti. Za usvajanje je potrebno najmanje devet glasova za i bez veta pet stalnih članica - Velike Britanije, Kine, Francuske, Rusije i SAD‐a. Kina je najveći svjetski kupac nafte koja prolazi kroz Hormuški tjesnac.

MMF: Rat na Bliskom istoku vodi do viših cijena i sporijeg rasta Rat na Bliskom istoku dovest će do više inflacije i sporijeg globalnog rasta, izjavila je u ponedjeljak čelnica Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristalina Georgieva za Reuters uoči planirane objave prognoze za svjetsko gospodarstvo.