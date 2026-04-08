Cijene nafte se strmoglavile, no stručnjak upozorava: "Ovo treba imati na umu"

Objava dvotjednog primirja između SAD-a i Irana izazvala je trenutačnu reakciju na tržištima nafte. Cijene nafte naglo su pale, ali unatoč tome daljnji razvoj događaja ostaje neizvjestan zbog stalnih rizika u opskrbi europskog tržišta, navodi se u analizi stručnjaka Emilia Gučeca, analitičara agencije Finax.

Sporazum o dvotjednom primirju između SAD-a i Irana koji je najavio američki predsjednik Donald Trump znatno je obuzdao divljanje cijena nafte. Primirje je uvjetovano sigurnim prolaskom brodova kroz Hormuški tjesnac. Odmah nakon objave počela je reagirati i cijena nafte, tako što je pala za više od 13 posto i trgovala se ispod 100 dolara po barelu, prema podacima od 9 sati ujutro.

Iran je posljednjih dana već odobrio izuzeća zemljama poput Iraka, Indije i Pakistana, što je pomoglo da se na tržište unesu dodatne količine nafte.

Međutim, treba imati na umu da je ovo samo privremeno primirje namijenjeno daljnjim pregovorima, napominje stručnjak Gučec. Sukob još uvijek nije završen i ne može se isključiti negativni razvoj događaja.

Nedostatak fizičkih zaliha za europsko tržište nastavlja se jer brodovi s naftom i dalje putuju prema Europi. To znači da će pojedine zemlje vjerojatno privremeno morati koristiti svoje zalihe dok nove ne budu isporučene na europsko tržište. Taj proces obično traje oko 30 dana.

Pozitivne vijesti već su se odrazile na razvoj azijskih indeksa. Japanski Nikkei ojačao je za više od 5 posto, a hongkonški Hang Seng za gotovo 3 posto. Istovremeno, treba imati na umu da su azijska tržišta među onima koja su najviše pogođena paralizom Hormuškog tjesnaca. Europska i američka tržišta vjerojatno će popratiti sličan pozitivan trend, što pokazuju i budućnosnice na glavne indekse, naglasio je Gučec.