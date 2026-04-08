Tijelo pronađeno u dvorištu ispod hrpe trave, brutalno ubijena majka četvero djece: Detalji su šokantni

Brutalno ubojstvo majke četvero maloljetne djece šokiralo je Austriju.

"Želio bih prijaviti ubojstvo", rekao je muškarac koji je na Uskrs nazvao policiju, a oni su dojurili na mjesto zložina u općini Sooßu blizu Badena.

Tijelo 38-godišnjakinje bilo je u vrtu, prekriveno svježe pokošenom travom. Muškarac (47) koji je nazvao policiju bio je suprug ubijene i otac njezinih četvero djece. Već neko vrijeme živjeli su razdvojeno. Tvrdio je da je njegovu suprugu ubio stranac.

Austrijska policija počela je istragu i ubrzo došla do šokantnih saznanja, piše Heute. Austrijanac kosovskog podrijetla na Uskrs je došao razgovarati sa svojom suprugom, koja je također kosovskog podrijetla, ali imao je namjeru i ubiti je. Priznao je to policiji tijekom ispitivanja i dodao: "Mrzim je!"

Dok su djeca bila vani kad je 47-godišnjak napao ženu u kući. U nju je ispalio tri metka i pogodio je u glavu, vrat i prsa. Nalaz obdukcije pokazuje da hici nisu bili smrtonosni. No, pomahnitali ubojica tu nije stao. Ranjenu 38-godišnjakinju izbo je odvijačem i više je puta ubo nožem. Navodno je ženu ubo 10 puta.

Njezino tijelo odnio je u vrt i pokušao ga sakriti pod vrtnim otpadom, ispod hrpe pokošene trave.

Kad se pojavilo jedno od djece, muškarac je ubojstvo prijavio policiji.

Zabrana prilaska

Nakon rastave 2019. godine, žena je ostala u obiteljskoj kući s djecom. Prema informacijama Heutea, muškarac je imao zabranu prilaska i nije imao kontakt s djecom godinu dana.

Bez obzira na to, često je tražio kontakt s bivšom suprugom, uhodio je, pa čak i iz zasjede napao na poslu. Međutim, nije podignuta nikakva optužnica.

Prema uredu javnog tužitelja, nije bilo prethodnih osuda. Situacija je konačno eskalirala na Uskrs.

Tijekom ispitivanja, muškarac se zapleo u kontradiktornosti i na kraju priznao. Oružje ubojstva, pištolj kalibra 9 mm, zaplijenjeno je tijekom pretresa kuće. Odvijač je također naknadno pronađen.

Muškarac je sada u pritvoru u Wiener Neustadtu. Prema izvješćima, tijekom ispitivanja djelovao je bez emocija i, kako piše Krone, pravdao se govoreći: "Morao sam spasiti svoju djecu od propasti."

Također je tvrdio da je njegovu suprugu opsjedala crna magija i da je utjecala na njihovu djecu. U policijskom izvješću se spominje i posebna veza s Bogom i anđelima.

Četvero maloljetne djece koja su ostala sama nakon krvavog pira njihova oca predano je na skrb nadležnom uredu za dobrobit mladih u upravi okruga Baden.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/