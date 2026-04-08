Mnogima ovo jako smeta, a sada je sve u crvenom: Evo što treba učiniti

Pelud breze i čempresa, poznatih proljetnih alergenata, zabilježena je u vrlo visokim količinama u zraku, a prema dnevnim peludnim prognozama Zavoda za javno zdravstvo u četiri najveća hrvatska grada upaljeni su crveni alarmi.
Osim breze i čempresa, trenutno je u zraku je visoka koncentracija peludi hrasta, platane, a prisutna je i pelud vrbe i trava, također poznatih alergenata.
Najviša razina upozorenja na pelud na snazi je u četiri najveća grada u Hrvatskoj.
Zagreb
Split
Osijek
Rijeka
Evo kako se zaštititi:
informirajte se o kretanjima peludnih alergena na Web-stranici Zavoda
izbjegavajte odlazak u prirodu za vrijeme sunčanog i vjetrovitog vremena
za odlazak u prirodu izaberite dan nakon kiše, jer su tada koncentracije peludi u zraku najniže
nakon boravka na otvorenom prostoru, pri povratku kući potrebno je oprati ruke, istuširati se, oprati kosu i presvući odjeću
ne suše rublje na zraku u vrijeme visokih koncentracija peludi
prekrijte krevet i zatvorite prozore u vrijeme najveće koncentracije peludi
nosite sunčane naočale i šešire tijekom dana
četkajte i perite kućne ljubimce, jer oni također skupljaju pelud
boravite u zatvorenim i klimatiziranim prostorima
uzimajte redovito terapiju propisanu od strane liječnika