Optuženi bivši ministri izjasnili se o krivnji u aferi "po babi i stričevima": Među predloženim svjedocima i poznata imena

Protiv četvorice bivših članova vlade koji su u petak na početku suđenja odbacili krivnju u aferi "Po babi i stričevima" Uskok je predložio 73 svjedoka, među njima i bivšu pomoćnicu ministra Anu Mandac koja je ranije priznala korupciju te čelnika srpske manjine Milorada Pupovca.

Nakon čitanja optužnice bivši ministri Darko Horvat, Tomislav Tolušić, Josip Aladrović i Boris Milošević kao i petookrivljeni gradonačelnik Županje Damir Juzbašić izjasnili su se da nisu krivi za nezakonitosti s dodjelom poticaja i zapošljavanjem.

Njihovi odvjetnici su od sudskog vijeća tražili i dobili rok od 15 dana da se očituju na dokazne prijedloge optužbe koje je zamjenik ravnatelja Uskoka Vedran Libl predao danas na raspravi.

Iako je tvrdio da je riječ o istim dokazima koji su sadržani i ranije u optužnici, odvjetnici su smatrali da se ne mogu očitovati o nečemu što su na uvid dobili tek danas.

Nakon završetka prvog dana suđenja odvjetnica prvookrivljenog Darka Horvata Višnja Drenski Lasan novinarima je rekla da nisu odvjetnici ti koji opstruiraju i odugovlače postupak, nego tužitelj nije svoj posao odradio na vrijeme i zato danas nije bilo moguće ući u raspravu o dokazima.

Početak suđenja bivšim ministrima u aferi po babi i stričevima - 7 Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Nije željela otkriti u kojem smjeru će ići obrana njezinog branjenika, a na pitanje novinara koje dokaze smatra najspornijim, rekla je da ima jako puno dokaza koji se odnose na tzv. analitičke obavijesti.

"To su obavijesti koje radi policija kad analizira određene dokaze koje je provela i to dostavlja u spis. Takva jedna analitička obavijest je, među ostalim, i danas u ovome što je kolega dostavio u novom popisu dokaza”, istaknula je Drenški Lasan. Dodala je da smatra kako to uopće nisu dokazi i da postoje stavovi Vrhovnog suda i Visokog kaznenog suda koji to potvrđuju.

Nastavak suđenja 14. studenoga

"Druga stvar, suština ovog problema će biti nešto što se zove transfer dokaza iz jednog u drugi postupak, a tim dokazima i propitivanju tih dokaza obrana nije bila prisutna. To će biti jako, jako problematizirano u ovom predmetu", tvrdi Drenški Lasan.

Na novinarsko pitanje misli na bivšu pomoćnicu Darka Horvata Anu Mandac koja je "ulovljena" u komunikaciji u drugom predmetu koji se tiče Josipe Pleslić, bivše Rimac, odgovorila je da je to zaključak novinara te da nije samo to u pitanju i da ima "još stvari".

Početak suđenja bivšim ministrima u aferi po babi i stričevima - 9 Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Odvjetnik Borisa Miloševića Ante Nobilo u izjavi novinarima rekao je kako su rasprave u ovom predmetu zakazane sve do veljače iduće godine, po tri do četiri u jednom mjesecu, pa će se u kroz predmet prolaziti u intenzivnom ritmu.

Na sljedećem ročištu 14. studenoga sudsko vijeće će krenut s čitanjem materijalnih dokaza nakon što se o njima očituju odvjetnici.

Suđenje Horvatu i ostalima u aferi "Po babi i stričevima" trebalo je početi 19. rujna, ali je odgođeno zbog nedolaska Tomislava Tolušića koji se ispričao bolešću. Sudski vještak danas je na sudu ocijenio da je njegov izostanak bio opravdan.

Postupak protiv njih je razdvojen od slučaja u kojem je u prosincu 2022. Ana Mandac priznala krivnju i nagodila se s tužiteljstvom, pa je osuđena na rad za opće dobro.