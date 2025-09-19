Odvjetnik Nobilo o suđenju bivšem potpredsjedniku Vlade: "Nikome nije ugodno, on se ne osjeća dobro"

Prvi put u hrvatskoj povijesti sudi se čak četiri bivša člana Vlade. Pod teretom optužbi USKOK-a su tri bivša ministra i jedan potpredsjednik Vlade. Darko Horvat, Josip Aladrović, Tomislav Tolušić i Boris Milošević.

S Miloševićevim odvjetnikom Antom Nobilom je u studiju Dnevnika Nove TV razgovarala reporterka Josipa Krajinović.

Suđenje četvorici bivših članova Vlade je javno, a kako kaže Nobilo, nikome nije ugodno.

"Milošević smatra da nije ništa kazneno i krivično napravio. Bio je izabran da zastupa interese svojih birača, a pokušao je ispraviti nepravdu. Mi smatramo da nije napravio kazneno djelo i da ćemo to dokazati. Ali, on se ne osjeća dobro. Drugačija je situacija kada postoji spis da ste napravili kazneno djelo i vi se pokušavate izvući, ali znate da ste krivi", rekao je.

Nobilo je svjestan da su predviđene ozbiljne kazne, no uvjeren je da će dokazati nevinost.

"Nije ugodno, nit nam ide u prilog što su trojica okrivljenika u ovom predmetu priznala krivnju, no oni su okrivljenici i mogu činiti što žele da bi postigli sporazum s DORH-om, pa čak i priznati nešto što nisu napravili, ako se to uklapa u njihov plan. Međutim, mi ćemo ih zasigurno sve zvati kao svjedoke i oni će kao svjedoci trebati govoriti istinu", rekao je.

Suoptužena Ana Mandac, priznala je krivnju i nagodila se s USKOK-om. Kako kaže Nobilo, nada se da će istinito i savjesno svjedočiti.

"Njen iskaz kao okrivljenik je povoljan za Miloševića, barem ja tako procjenjujem. Međutim, ona je napravila sporazum tako da je priznala tekst optužnice. Nama to nije toliko bitno, mi ćemo ju vratiti na činjenice i tražiti da svjedoči o činjenicama. Ako to bude iskreno napravila nećemo imati problema", nadodao je.

Iz platforme Možemo! tvrde da je stranka čiji je Nobilo osnivač nastala na falsifikatu.

"Oni ne mogu preboljeti što sam ih prijavio za aferu Hipodrom, a ja sam samo radio svoju dužnost. Što se tiče stranke, ja ju nisam registrirao. Istina je da je tamo napravljen falsifikat, a čim sam to uočio sam zatražio brisanje stranke iz registra i ona je već izbrisana. Nakon toga sam podnio kaznenu prijavu protiv onog tko je to napravio. To je prijavljeno Općinskom tužilaštvu, to je niska razina kaznenog djela i naravno da Turudić to ne zna", rekao je.

Kako kaže, tu nema njegove odgovornosti jer on nije registrirao stranku. "Ovo je pokušaj osvete Možemo! za Hipodrom, ali Hipodrom je puno veća i ozbiljnija stvar od ovog", zaključio je Nobilo.

