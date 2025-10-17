Afera po babi i stričevima: Počelo suđenje bivšim Plenkovićevim ministrima

Četvorica bivših članova vlade u petak su na zagrebačkom Županijskom sudu kazali da nisu krivi za nezakonitosti s dodjelom poticaja i zapošljavanjem otkrivenih u aferi po babi i stričevima.

Optužbe su na početku suđenja odbacili Darko Horvat, prvi ministar uhićen tijekom mandata te bivši ministri Tomislav Tolušić, Josip Aladrović i nekadašnji potpredsjednik vlade Boris Milošević.

Pocetak suđenja bivšim ministrima u aferi Po babi i stričevima - 8 Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Uskokova optužnica za aferu po babi i po stričevima tereti Horvata, Tolušića i Miloševića za pogodovanje pri dodjeli novčanih potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama, a bivšeg ministra Aladrovića i gradonačelnika Županje Damira Juzbašića za nezakonita zapošljavanja.

Pocetak suđenja bivšim ministrima u aferi Po babi i stričevima - 7 Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Tolušićev izostanak u rujnu vještak ocijenio opravdanim

Suđenje je trebalo početi 19. rujna, ali je odgođeno zbog Tolušićeva nedolaska. Ispričao se bolešću, a sudski vještak je danas na sudu ocijenio da je izostao opravdano.

Postupak protiv njih ranije je razdvojen od slučaja u kojem je u prosincu 2022. nekadašnja Horvatova pomoćnica Ana Mandac priznala krivnju i nagodila se s tužiteljstvom pa je osuđena na rad za opće dobro.

Pocetak suđenja bivšim ministrima u aferi Po babi i stričevima - 6 Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Horvata, koji je jedini u ovom slučaju bio u istražnom zatvoru, Uskok tereti da je 2018. kao ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, zajedno s Mandac, na poticanje suokrivljenika nezakonito dodijelio bespovratnih 2,6 milijuna kuna.

Pocetak suđenja bivšim ministrima u aferi Po babi i stričevima - 5 Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Uz Horvata, Mandac, Žuneca i Mišković u tom su kraku slučaja Uskokovom optužnicom obuhvaćeni i Tolušić te Milošević, bivši potpredsjednik vlade iz redova SDSS-a, jer je dio novca dodijeljen pripadnicima srpske nacionalne manjine.

Iz Horvatovog slučaja proizašla istraga protiv Aladrovića

Iz tog je slučaja proizašla i istraga protiv bivšeg ministra rada i socijalne skrbi Aladrovića kojega Uskok tereti za pogodovanje prilikom dva zapošljavanja 2018. i 2019. dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Proširenjem istrage je uz Aladrovića bio osumnjičen i Juzbašić, gradonačelnik Županje i bivši HDZ-ovac, kasnije nezavisni kandidat kojeg je podržao Domovinski pokret.

Pocetak suđenja bivšim ministrima u aferi Po babi i stričevima - 2 Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Juzbašića optužnica tereti da je preko Mandac tražio od Aladrovića da pogoduje pri zapošljavanju u HZMO-u, što je Aladrović i učinio dostavivši kandidatkinji zadatke koji će biti postavljeni na testiranju.

Nakon pokretanja istrage 2022. godine Aladrović i Milošević su neko vrijeme ostali na ministarskim funkcijama što je bio prvi slučaj da su pod istragom dvojica vladinih članova.

Pocetak suđenja bivšim ministrima u aferi Po babi i stričevima - 1 Foto: Damjan Tadic / CROPIX