Kaos na autocesti: U sudaru se prevrnula cisterna, prekinut promet

Zbog prometne nesreće u kojoj su sudjelovali osobni automobil i cisterna blokiran je južni kolni trak autoceste A3 kod Popovače.

U nesreći, koja se dogodila oko 9:10 na 86. kilometru autoceste, cisterna se prevrnula i u potpunosti zapriječila južni kolni trak, izvijestila je sisačko-moslavačka policija.

Promet se odvija obilaznim putem, preko Križa, a više detalja trebalo bi biti poznato nakon očevida.

O nesreći je izvijestio i Hrvatski autoklub, koji navodi da je prekinut promet na A3 između Križa i Popovače u smjeru istoka te da je kolona duga oko pet kilometara.

"Između čvorova Križ i Popovača moguće je voziti obilazno županijskom cestom ŽC3124. U smjeru Zagreba promet teče bez posebnih ograničenja", objavili su iz HAK-a.