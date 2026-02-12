Veliko otkriće nadomak Zagreba! "Bušotina je pokazala izvrsne rezultate..."

Bušenja proteklih tjedana u okolici Zaprešića dala su odlične rezultate.

Novootrikvenom termalnom vodom mogle bi se zadovoljiti sve toplinske potrebe grada.

"Bušotina je pokazala izvrsne rezultate, propusnost ležišta je ogromna, trenutno proizvodi 37 litara u sekundi, na dnu temperatura je 95 stupnjeva i što se samih karakteristika bušotine tiče, samo ova buština dovoljna je da zadovolji sve toplinske potrebe grada Zaprišića", objasnio je Marijan Krpan, predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike.

Ovim otkrićem, Zaprešić se pridružio Velikoj Gorici, Osijeku i Vinkovcima u sklopu projekta pripreme i istraživanja geotermalnog potencijala u kontekstu centraliziranog grijanja.

Otkrivena topla voda mogla bi biti u komercijalnoj upotrebi 2028. godine kada bi se dobar dio gradske mreže toplinarstva priključio na novi izgrađeni sustav. Građani zadovoljni, ali i sumnjičavi.

Projekt geotermalnog potencijala financiran je sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u ukupnoj vrijednosti od 50 milijuna eura.

Više o ovoj temi pogledajte u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Damijana Jevtovića: