Mateja Periša sahranit će tiho, u krugu obitelji. Njegov otac zamolio je za privatnost, a prijatelji stradalog mladića ipak planiraju oproštaj u splitskoj Trajektnoj luci.

Bengalke, prigodne poruke, špalir s brodicama... Tako se prijatelji, kolege i poznanici, danas predvečer, nakon zalaska sunca planiraju oprostiti od Mateja Periša.

Plan je da zatrube i trajekti koji se u to vrijeme nađu u Trajektnoj luci. Na taj način od stradalog mladića moći oprostiti i ostali Splićani.

"Osjetili smo da to trebamo napraviti, a sigurni smo da bi i on to volio nakon tisuća i tisuća poruka i lijepih riječi koje su mu na društvenim mrežama ostavljali njegovi Splićani, kao i građani diljem zemalja regije. Svatko tko želi neka dođe u grad. Želimo ga dostojanstveno ispratiti, u nadi da će zauvijek biti tu među nama i gledati nas s nekog boljeg i ljepšeg mjesta. Hvala mu što je bio prijatelj kakvog smo samo poželjeti mogli. Nitko od nas nikad ga neće zaboraviti", rekao je jedan od prijatelja Mateja Periša za Slobodnu Dalmaciju.

Matej Periš bit će pokopan u krugu svoje obitelji. Otac Nenad Periš nekoliko puta je zamolio za razumijevanje.

"Znam da ćete shvatiti moju molbu te vam se zbog toga u svoje ime i u ime svoje obitelji zahvaljujem", poručio je Nenad Periš.

Tijelo Mateja Periša pronađeno je u četvrtak, 19. svibnja u Dunavu kod Ade Huje u Beogradu. Mladić je nestao u noći na 31. prosinac, izlazeći iz noćnog kluba.