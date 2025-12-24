Obavijesti Foto Video Pretražite
Eksplozija gripe u Hrvatskoj! U bolnicama više ljudi nego lani, četvero preminulih

24. prosinca 2025.
Gripa po danima: Evo što se događa s vašim tijelom od prvog do posljednjeg dana!
Gripa po danima: Evo što se događa s vašim tijelom od prvog do posljednjeg dana!
Sezona gripe u Hrvatskoj ove je godine započela ranije nego inače, a broj oboljelih iz tjedna u tjedan naglo raste. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, do 21. prosinca zaprimljeno je gotovo 25 tisuća prijava gripe, uz sve veći broj hospitalizacija.
Sezona gripe u Hrvatskoj ove je godine započela ranije nego inače, a broj oboljelih iz tjedna u tjedan naglo raste.
Eksplozija gripe u Hrvatskoj! U bolnicama više ljudi nego lani, četvero preminulih
