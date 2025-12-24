Eksplozija gripe u Hrvatskoj! U bolnicama više ljudi nego lani, četvero preminulih

U Hrvatskoj je tijekom sezone gripe 2025./2026., zaključno s 21. prosincem 2025. godine pristiglo 24720 prijava oboljelih od gripe, od čega je 10.378 prijava zaprimljena u posljednjem, 51. tjednu.

Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2025./2026. (51. tjedan 2025.) - 1 Foto: HZJZ

Grafikon 1. Tjedni broj prijava oboljelih od gripe u Hrvatskoj u sezoni 2025./2026.

Prijave gripe zaprimljene su iz svih županija, pri čemu se u 51. tjednu najveća stopa prijava gripe na 100 000 stanovnika bilježi u Varaždinskoj županiji, zatim u Međimurskoj, Krapinsko-zagorskoj, Zadarskoj i Istarskoj županiji, objavio je HZJZ.

Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2025./2026. (51. tjedan 2025.) - 3 Foto: HZJZ

Grafikon 2. Stopa prijava gripe prema županijama u 51. tjednu u sezoni 2025./2026.

Među pristiglim prijavama gripe stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske i školske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više

Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2025./2026. (51. tjedan 2025.) - 4 Foto: HZJZ

Grafikon 3. Kumulativna stopa incidencije oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u Hrvatskoj u sezoni 2025./2026.

U usporedbi s istim razdobljem zadnjih desetak sezona, porast broja oboljelih od gripe bilježi se nekoliko tjedana ranije.

Primjerice, od mjeseca listopada zaprimljeno je 24.720 prijava u odnosu na 448 prijava lanjske sezone.

U tom periodu zbog gripe je na bolničko liječenje zaprimljeno ukupno 630 oboljelih, od kojih 24 na jedinici intenzivnog liječenja. Lanjske sezone je u isto vrijeme hospitalizirano zbog gripe ukupno 40 oboljelih, od kojih 2 u jedinici intenzivnog liječenja.

Uz sezonu gripe uobičajeno se povezuje tzv. višak smrti odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom.

Teško je reći koliko stvarno osoba umre izravno ili, što je češće, neizravno od gripe (kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse). Tijekom ove sezone do sada su prijavljena četiri smrtna ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija.

Tjedno kretanje oboljelih od gripe u zadnjih 5 sezona prikazano je na grafikonu 4.

Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2025./2026. (51. tjedan 2025.) - 2 Foto: HZJZ

Grafikon 4. Tjedno kretanje gripe tijekom zadnjih 5 sezona

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u posljednjem tjednu zabilježeno je 54 % pozitivnih nalaza na gripu.

U pozitivnim uzrocima detektirani je virusi gripe A, pri čemu je među subtipiziranim uzorcima dokazano 87,5 % virusa tipa A/H3 i 12,5 % virusa tipa A/H1N1pdm09.

Podaci o kretanju gripe u ostalim državama Europske unije i širem europskom području dostupni su ovdje.