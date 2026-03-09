Iran ima novog vođu, žestoko napadnut Bahrein, SAD evakuira ambasadu: "Ovo je tek početak"

Teheran je izveo prvi raketni napad na Izrael pod novim vrhovnim vođom Iran je noćas lansirao svoje prve raketne napade pod novim vrhovnim vođom, prema objavi na Telegram kanalu državne televizije IRIB. Pojavila se slika projektila s natpisom: "Na usluzi, Sayyid Mojtaba".

Iran pozvao na okupljanje i polaganje prisege novom vođi Iran je pozvao građane da se u ponedjeljak okupe širom zemlje kako bi položili prisegu vjernosti novom vrhovnom vođi Modžtabi Hameneiju. Iransko Vijeće za koordinaciju islamske propagacije pozvalo je javnost da se okupi u 15 sati po lokalnom vremenu, javlja državna agencija IRNA.

Požar u rafineriji u Bahreinu Veliki požar i gust dim vide se iz industrijske zone u kojoj se nalazi nacionalna naftna kompanija Bahreina BPPCO u Riffi, piše CNN. Uzrok požara za sada se ne zna, kao ni to je li utjecao na rad postrojenja.

"Ovo je tek početak" Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je da su SAD "spremne ići koliko god je potrebno da bi bile uspješne" u ratu s Iranom. "Ne govoriš neprijatelju, ne govoriš novinarima, ne govoriš nikome koja bi bila tvoja ograničenja u operaciji", kaže u intervjuu za emisiju 60 Minutes, čiji je američki partner BBC-a, CBS. Hegseth kaže da se SAD "bori za pobjedu" i da će Donald Trump "postaviti uvjete" iranske predaje. Iranska mornarica, dodaje Hegseth, uglavnom više ne postoji i nastavit će se smanjivati. "Ovo je tek početak."

Eksplozije diljem zaljevskih država Eksplozije su se čule u Bahreinu i Kuvajtu, prema objavi iranske državne televizije IRIB na svom Telegram kanalu. U ranijoj objavi, IRIB je rekao da su se u Bahreinu čule sirene, ali nije pružio nikakve daljnje detalje. Novinari AFP-a su odvojeno rekli da su u ponedjeljak čuli "nekoliko eksplozija" u glavnom gradu Katara Dohi, nakon što je katarsko ministarstvo obrane priopćilo da su njihove snage presrele raketni napad u ranim jutarnjim satima, piše BBC.

Zajednička odluka Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će odluka završetku rata s Iranom biti "zajednička", a donijet će ju s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, piše Times of Israel. Na pitanje hoće li Izrael nastaviti rat protiv Irana ako SAD odluči zaustaviti svoje napade, Trump je odgovorio: "Ne mislim da će to biti potrebno".

U napadu dronom u Bahreinu najmanje 32 ozlijeđene osobe Prema izvješću Bahreinske novinske agencije u napadu iranskog drona u Bahreinu su ozlijeđene najmanje 32 osobe. Prema Ministarstvu zdravstva, svi ozlijeđeni su državljani Bahreina. Sedamnaestogodišnja djevojčica zadobila je teške ozljede glave i oka, a najmlađa ozlijeđena osoba je dvomjesečno dijete.

"Napustite Sudijsku Arabiju" Rijad, glavni grad Saudijske Arabije, je priopćio da je presreo i uništio dva vala dronova koji su se kretali prema velikom naftnom polju. Raniji napad dronom pogodio je američko veleposlanstvo, te je State Department naredio zaposlenicima američke vlade koji nisu u hitnim slučajevima i članovima njihovih obitelji da napuste Saudijsku Arabiju.

