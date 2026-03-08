Slovački premijer sprema novi udarac Ukrajini: "Ako Orbán izgubi na izborima..."

Fico je rekao da planira razgovarati o obustavi rada naftovoda Družba na predstojećem sastanku s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. Dodao je da će predložiti slovačke usluge u slučaju da “negdje treba dodatno pritegnuti vijak” u vezi s naftovodom u Ukrajini.
"Ali najvažnija poruka bit će da je Slovačka spremna preuzeti palicu od Mađarske ako bude potrebno", rekao je Fico, dodavši da je zajam EU-a od 90 milijardi eura za Ukrajinu trenutačno ionako blokiran, piše Ukrainska Pravda.
"Međutim, nisam naivan. Ukrajinski predsjednik nedavno je govorio o nastavku isporuka za mjesec i pol dana. Dakle, nakon izbora u Mađarskoj, gdje računa na pobjedu oporbe. Tada više neće biti šanse za naftu s istoka. Osim ako netko drugi ne preuzme mađarsku palicu", rekao je Fico, aludirajući na to da bi Slovačka mogla preuzeti tu ulogu. Izbori u Mađarskoj održat će se 12. travnja.