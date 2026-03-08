Slovački premijer sprema novi udarac Ukrajini: "Ako Orbán izgubi na izborima..."

Slovački premijer Robert Fico poručio je da je spreman slijediti primjer Mađarske i blokirati zajam Europske unije od 90 milijardi eura za Ukrajinu ako stranka Fidesz Viktora Orbána izgubi izbore.

Fico je rekao da planira razgovarati o obustavi rada naftovoda Družba na predstojećem sastanku s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. Dodao je da će predložiti slovačke usluge u slučaju da “negdje treba dodatno pritegnuti vijak” u vezi s naftovodom u Ukrajini.

"Ali najvažnija poruka bit će da je Slovačka spremna preuzeti palicu od Mađarske ako bude potrebno", rekao je Fico, dodavši da je zajam EU-a od 90 milijardi eura za Ukrajinu trenutačno ionako blokiran, piše Ukrainska Pravda.

"Međutim, nisam naivan. Ukrajinski predsjednik nedavno je govorio o nastavku isporuka za mjesec i pol dana. Dakle, nakon izbora u Mađarskoj, gdje računa na pobjedu oporbe. Tada više neće biti šanse za naftu s istoka. Osim ako netko drugi ne preuzme mađarsku palicu", rekao je Fico, aludirajući na to da bi Slovačka mogla preuzeti tu ulogu. Izbori u Mađarskoj održat će se 12. travnja.

Dodao je da je blokiranje ovog "velikog vojnog dara Ukrajini" legitiman instrument za postizanje nastavka isporuka nafte.

"U svakom slučaju, lopta je sada na strani Europske unije", dodao je slovački premijer.