Djeca glavni prijenosnici gripe, postoji opasnost i za sustav: "Vidjet ćemo hoće li se zadržati u granicama"

Iz tjedna u tjedan prate se brojke oboljelih od gripe, a Dalmacija je ponovno u samom vrhu. U državi je prijavljeno više od 14 tisuća slučajeva. Samo u tjednu do 14.prosinca prijavljeno je više od 50 posto te brojke. Najviše ih stiže iz dvije najjužnije županije.

"To jest velika brojka, ali srećom nisu tolike brojke da bi ti svi ljudi bili hospitalizirani", rekao je Marijo Bekić, ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik. Od sredine 11.mjeseca, u bolnicu na krajnjem jugu s gripom je stiglo oko 60 pacijenata.

"U jedinici intenzivnog liječenja nemamo takve vrste pacijenata, međutim oko 60 posto pacijenata, znači njih osam čak leži na Odjelu za zarazne bolesti zbog gripe tipa A, tako da se radi uglavnom o osobama treće životne dobi koje, eto interesantan podatak, nisu cijepljene ove godine protiv gripe", dodao je.

U splitskom zavodu cjepivo je i dalje svakodnevno u opticaju. Unatoč brojkama, Dalmatinci straha od gripe - baš i nemaju.

"Nemam, da budem iskrena. Ja sam se toliko godina cijepila, jedan san put u životu dobila i to bila lagana gripa. I sada ima 5-6 godina se ne cijepim i još me nije uhvatilo tako da je taj strah otišao", poručila je Mara.

Gripa je ove godine ranije pokucala na vrata. Najviše oboljelih djeca su predškolske dobi.

"Djeca su nam važna jer mogu prenijeti virus gripe svojim ukućanima, svojim roditeljima, svim starijim - rodbini, bakama, djedovima, koji su nam i najviše ugroženi", rekla je Diana Nonković, voditeljica Službe za epidemiologiju NZJZ SDŽ.

I vrlo lako može doći i do preopterećenja bolničkih odjela.

"Jasno, imamo kronični nedostatak pedijatara, tako da je to nažalost i nevezano za ovu situaciju s gripom, ali vidjet ćemo hoće li se gripa zadržati u ovim granicama koje ne remete uredno funkcioniranje bolnice za sada", rekao je ravnatelj Bekić.

Za sad su u Hrvatskoj prijavljena i dva smrtna ishoda zbog gripe i njenih komplikacija.