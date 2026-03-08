Mještani ponovno vode bitku s tuđim konjima, uništavaju imovinu i oskvrnjuju grobove! "Opet su bez nadzora, ništa se ne poduzima"

Prije godinu dana ekipi rubrike Poziv javili su se poljoprivrednici iz Like.

Pokazali su im nevjerojatne prizore - uništene oranice, krda konja na cestama, čak i grob ratnog zapovjednika Tigrova s kojeg je majka morala uklanjati konjsku balegu.

U isto vrijeme vlasnici konja, koji lutaju bez nadzora i uništavaju tuđu imovinu, uredno su primali poticaje od nekoliko desetaka tisuća eura.

Obećavana su brza i odlučna rješenja. Evo što se od tada promijenilo.

"Konji su opet bez nadzora, nitko ništa ne poduzima. Rade štetu, probijaju bačve od vode, kidaju pastir... Sijeno su mi pojeli, 12 rolki koje sam kupio svojim novcem, od svoje plaće. Sve su mi pojeli", ispričao je mještanin Jure Turina.

"Rade ogromne štete, rade i meni na poljoprivrednim usjevima, na žitaricama. Prijavljivali smo te konje, ali nitko ne izlazi na teren. Poslali smo i ministru mail na koji još nije odgovorio, nadamo se isto da će odgovoriti što prije", rekao je mještanin Ivica Latki.

Stav Ministarstva

Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić o ovom je problemu upitao državnog tajnika Ministarstva poljoprivrede Žarka Tušeka, s kojim je o tome već razgovarao prije godinu dana.

Upitan je li upoznat s mailovima mještana, Tušek je odgovorio da nema informacija o tome.

"Mene bi zapravo puno više zanimalo jesu li poljoprivrednici, sukladno propisima, prijavili ovakve incidente. Apelirao bih i na jedinice lokalne i regionalne samoprave, koje su službeno i po zakonu nadležne za ovakve slučajeve", rekao je.

Kako je istaknuo, svaki sličan incident potrebno je prijaviti Državnom inspektoratu i jedinici lokalne samoprave, koji će onda izaći na teren. Moguće je i poslati prepiske Ministarstvu poljoprivrede.

Na pitanje imaju li u planu strože kazne za takve vlasnike, Tušek je zaključio da je oduzimanje potpore dovoljno stroga kazna.

Više detalja pogledajte u videoprilogu Dnevnika Nove TV.