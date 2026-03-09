Predstavili se kao policajci i prevarili ženu: Ostala je bez 34.000 eura

Policija je u ponedjeljak izvijestila da je zaprimila kaznenu prijavu 82-godišnjakinje koja je postala žrtva prijevare te je u dva navrata, 2. i 4. ožujka 2026. godine, predala ukupno 34.000 eura nepoznatim muškim osobama.

Prema njezinoj prijavi, prethodno ju je telefonski kontaktirao nepoznati muškarac koji se predstavio kao policajac te joj rekao kako će novčanice trebati označiti da bi se otkrili djelatnici banke koji navodno kradu novac klijentima. Dovodeći je tako u zabludu, nagovorio ju je da novac preda osobama koje su uskoro došle i uzele novac, kažu u policiji.

Pritom su pozvali na oprez upozorivši kako prevaranti koji se predstavljaju kao policajci nazivaju građane i kažu im da je novac koji imaju možda krivotvoren, odnosno da ga trebaju predati kako bi obavili potrebne provjere, a prevaranti su, posebno usmjereni prema osobama starije životne dobi.

"Upozoravamo vas da ne nasjedate na ovakve pozive i prijevare. Podsjećamo da službene osobe ne obavljaju službene radnje na ovakav način," poručili su iz splitske policije.

Policija je zabilježila i pozive lažnih liječnika koji također pokušavaju ukrasti novac dovodeći žrtve u stanje straha i stresa lažnim informacijama o ugrozi bliskih članova obitelji.

"Građane savjetujemo da, ako zaprime ovakav poziv, odmah prekinu daljnji razgovor i o svemu obavijeste policiju na 192," poručila je policija te pozvala građane ako su postali žrtvom prijevare da o tomu odmah obavijeste policiju.