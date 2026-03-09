VIDEO Katastrofa na odlagalištu otpada u Indoneziji: Pet mrtvih, potraga za nestalima

Spasioci u Indoneziji nastavljaju potragu za nekoliko osoba koje se vode kao nestale nakon smrtonosne lavine smeća na najvećem odlagalištu otpada u toj zemlji. Ogromno klizanje otpada na prostranom odlagalištu uzrokovano je obilnom noćnom kišom, rekli su dužnosnici u ponedjeljak.

Najmanje pet osoba poginulo je u velikoj lavini smeća na odlagalištu otpada u Bekasiju, gradu nedaleko od glavnog grada Jakarte. Nekoliko osoba još se vodi kao nestalo nakon što je obilna kiša tijekom noći izazvala urušavanje dijela odlagališta.

Više od 300 pripadnika spasilačkih službi raspoređeno je na terenu. U potrazi sudjeluju policija, vojska i volonteri, a koriste se teška mehanizacija i psi tragači kako bi se pronašli eventualni preživjeli ili tijela zatrpanih.

"Spasioci rade vrlo oprezno zbog nestabilnih hrpa otpada", rekla je Desiana Kartika Bahari, voditeljica Ureda za potragu i spašavanje u Jakarti.

Prema njezinim riječima, među poginulima su dvojica vozača kamiona za smeće i dvojica prodavača hrane koji su radili ili se odmarali u blizini odlagališta. Četiri osobe uspjele su pobjeći iz katastrofe, dok spasioci i dalje tragaju za najmanje tri osobe koje su prijavljene kao nestale.

"Nismo isključili mogućnost većeg broja žrtava. Još uvijek prikupljamo podatke kako bismo utvrdili koliko je vozila i radnika ostalo zarobljeno ispod ruševina", dodala je Bahari, piše AP.

Fotografije i videozapisi koje je objavila Nacionalna agencija za traganje i spašavanje prikazuju bagere koji kopaju kroz urušeni nasip otpada, dok su ispod njega zatrpani kamioni za smeće i mali štandovi s hranom.

Today, heavy rain triggered a massive garbage landslide, burying trucks and stalls. 📍 Bantargebang, Bekasi, Indonesia.



At least 4 dead; search and rescue operations are underway. pic.twitter.com/Ce2nWxnUI8 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) March 8, 2026

Glasnogovornik Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama Abdul Muhari pozvao je na strogo pridržavanje sigurnosnih protokola tijekom potrage. Upozorio je i da vremenska prognoza za sljedeća dva dana najavljuje novu kišu u Jakarti i okolnim gradovima.

Zbog nestabilnog terena postoji opasnost od novih pomicanja otpada, što bi dodatno moglo ugroziti spasilačke timove koji sudjeluju u potrazi.