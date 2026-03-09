Proširena istraga o smrtonosnom požaru u Švicarskoj: Osumnjičen je i gradonačelnik

Švicarski tužitelji proširili su istragu o požaru u skijaškom baru u kojem je poginula 41 osoba, većinom tinejdžeri, te su na popis osumnjičenih dodali gradonačelnika Crans-Montane, pokazuju dokumenti.

Gradonačelnik Nicolas Feraud imenovan je optuženikom u jednom od dokumenata tužiteljstva u koji je Reuters imao uvid, a kojim se poziva na ispitivanje 13. travnja.

Feraud nije odmah odgovorio na zahtjev za komentarom.

Feraud, koji je u pedesetim godinama, prethodno je priznao da je općina propustila više godišnjih sigurnosnih provjera.

"Duboko nam je žao. Nismo imali nikakvih naznaka da provjere nisu obavljene kako je zatraženo", rekao je Feraud novinarima u siječnju.

Ured švicarskog tužitelja u kantonu Valais potvrdio je Reutersu da su novi ljudi pod istragom u slučaju koji uključuje sumnju na kaznena djela, uključujući ubojstvo iz nehaja, ne navodeći pritom njihova imena.

Požar koji je 1. siječnja progutao bar "Le Constellation" jedna je od najtežih nesreća u modernoj švicarskoj povijesti te je stavio na kušnju odnose sa susjednom Italijom, koja je u požaru izgubila šestero svojih državljana.

Mnogi mladi ljudi i dalje su hospitalizirani s opeklinama.

Tragedija je također izazvala veliku zabrinutost u unosnom turističkom sektoru.

Imućni gradić

Crans-Montana popularan je među francuskim, talijanskim i američkim turistima, a poznat je po svojim sunčanim skijaškim stazama okrenutim prema jugu i golf terenima.

Istraga tužiteljstva prvotno je bila usredotočena na vlasnike bara, francuske državljane, koji su i dalje pod istragom.

Istraga je krajem siječnja proširena i na jednog sadašnjeg te jednog bivšeg lokalnog dužnosnika.

Vlasnici bara Jacques i Jessica Moretti izrazili su tugu zbog požara i poručili da će surađivati u istrazi.

Ako budu proglašeni krivima, optuženici bi se mogli suočiti s maksimalnom kaznom zatvora od četiri i pol godine.