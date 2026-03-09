Izrael objavio fotografije F-16 zrakoplova sa zagonetnim JDAM bombama

Rutinska borbena fotografija objavljena na internetu neočekivano je otkrila zagonetnu konfiguraciju naoružanja ispod izraelskog borbenog zrakoplova, skrenuvši pozornost na neuobičajeno označenu preciznu bombu.

Snimke objavljene na računu Izraelskog ratnog zrakoplovstva, na platformi X, prikazale su dvije bombe GBU-31 iz obitelji Joint Direct Attack Munition (JDAM) mase 907 kilograma postavljene ispod zrakoplova F-16C/D Barak. Fotografije su bile popraćene opisom dalekometnih misija iznad Irana i Teherana, uz izjavu zapovjednika zračne baze Ramat David, identificiranog samo kao "pukovnik A."

״אנו טסים לעומק שטח האויב ומעל עיר הבירה שלו, טהרן, בנחישות ועם תחושת שליחות עמוקה. לא נעצור.

צוותי האוויר מבצעים את משימתם הרחק מישראל, בסיכון גבוה, גם כשמערך ההגנה האווירי של האויב שיגר עליהם עשרות טילי קרקע-אוויר.



צוותי הקרקע, הטייסים, והנווטים בבסיס פועלים סביב השעון, באומץ… pic.twitter.com/BMFGFL8X7a — Israeli Air Force (@IAFsite) March 3, 2026

Zagonetne crvene oznake i mogući kandidat

Na nosu bombe vidljiva je crvena traka i crveni čep, uz uobičajenu žutu traku koja označava visokoeksplozivno punjenje. Dok žuta boja standardno označava eksplozivni sadržaj, crvena traka na američkom streljivu može upućivati na zapaljivi sadržaj ili na bojno punjenje koje označava da streljivo sadrži nadražujuće sredstvo (sredstvo za suzbijanje nereda), piše portal The War Zone.

Jedan od kandidata koji odgovara tim oznakama jest oružje BLU-119/B Crash PAD, razvijeno za uporabu s JDAM sustavom navođenja. JDAM je modularni sustav koji klasičnim bombama dodaje repni sklop za satelitsko navođenje i stabilizacijska krilca za upravljanje i kontrolu leta.

Crash PAD kombinira približno 66 kilograma eksploziva PBX-109 i oko 191 kilogram bijelog fosfora. U praksi to djeluje tako da eksploziv primjerice razbija spremnike, dok zapaljiva tvar sagorijevanjem neutralizira opasne agense.

Podrijetlo i strateški kontekst

Riječ je o zračnom streljivu razvijenom 2002. godine kao hitna borbena mjera za Operaciju Iračka sloboda (Iraqi Freedom), s ciljem napada na zalihe kemijskog i biološkog oružja. Tvrtka Alliant Techsystems dobila je tada ugovor vrijedan približno 3,7 milijuna eura od Laboratorija za istraživanja Ratnog zrakoplovstva SAD-a u listopadu 2003. godine. Ispitivanja na ispitnoj tračnici provedena su u siječnju 2003., a letna ispitivanja u veljači, neposredno prije druge američke invazije na Irak i spomenute vojne operacije.

Bijeli fosfor gori na približno 815 stupnjeva Celzija i kontroverzan je, jer njegova uporaba u gusto naseljenim područjima krši međunarodno pravo. Američki dužnosnici također navode trajnu zabrinutost zbog iranskih programa nekonvencionalnog oružja. Američki State Department izvijestio je da Iran "nije odustao od namjere provođenja istraživanja i razvoja bioloških agensa i toksina u ofenzivne svrhe".

No, zagonetna izraelska bomba viđena na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama u međuvremenu ostaje neriješen misterij.