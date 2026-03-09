Zadarski sud se oglasio nakon što se podigla bura: "UHS nije reagirao 2024. kad je bilo više promjena nego danas"

Nakon što je predsjednica zadarskog Općinskog suda odlučila razmjestiti 17 sudaca izazvala je bojkot i nevjericu kolega.

Zbog pritužbi sudaca ministar Damir Habijan odlučio je pokrenuti izvanredni inspekcijski nadzor kako bi pravosudna inspekcija utvrdila radi li se na tom sudu u skladu sa zakonom.

O svemu su se oglasili i iz Udruge hrvatskih sudaca čiji je počasni predsjednik Đuro Sessa poručio da je predsjednica zadarskog suda, najblaže rečeno, pretjerala, jer tako velik premještaj sudaca on ne pamti. Ne sjećam se da se ikad nešto takvo dogodilo, tako da mi se čini da je to pretjerano i nepotrebno", rekao je .

A nakon što je o slučaju izvijestio i Dnevnik Nove TV, iz zadarskog suda oglasili su se opširnim očitovanjem u kojem navode da se ne radi o presedanu niti o neviđenim promjenama, kako je to predstavljeno u javnosti.

Kako navode iz suda, promjene uvedene prvom izmjenom Godišnjeg rasporeda poslova za 2026. godinu zapravo su manjeg opsega od brojnih izmjena koje su provedene tijekom 2024. i 2025. godine, kada je doneseno ukupno 15 izmjena rasporeda rada. U očitovanju suda podsjeća se kako je već 6. veljače 2024. tadašnja sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave i dugogodišnja predsjednica zadarskog ogranka UHS Jadranka Nižić Peroš donijela prvu izmjenu godišnjeg rasporeda za tu godinu.

Tom je izmjenom, navode iz suda, premješteno čak 18 sudaca i sudskih savjetnika, dok je ukupno premješteno više od 50 djelatnika suda.

Ako se uzme da prosječna referada ima oko 400 predmeta, takva promjena znači utjecaj na oko 7.200 predmeta. Unatoč tome, tada nije bilo reakcija Udruge hrvatskih sudaca niti javnih istupa o navodno neviđenim promjenama, navodi se u očitovanju.

Zadarski Općinski sud - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Sud ističe i kako je tada najmanje 25 sudaca i savjetnika dobilo nove zapisničare, uključujući 17 sudaca koji su ostali na istim referadama, dok u aktualnoj izmjeni rasporeda iz 2026. godine nijednom sucu ili savjetniku koji je ostao na istoj referadi nije promijenjen zapisničar.

Sud također podsjeća kako su već sljedećih mjeseci 2024. uslijedile nove izmjene rasporeda. Drugom izmjenom od 26. ožujka iste godine sutkinja Silvana Brala premještena je s prekršajnog na kazneni odjel, dok je Marija Knez sa zemljišnoknjižnog odjela premještena u Stalnu službu u Pagu na parnične i izvanparnične predmete.

Također je sudska savjetnica Petra Kaštropil premještena sa zemljišnoknjižnog na prekršajni odjel. Kasnijim izmjenama rasporeda suci iz stalnih službi u Biogradu na Moru i Pagu dobili su u rad i hitne prekršajne predmete, iako ranije nisu radili tu granu prava. U studenom 2024. dvije sutkinje raspoređene su na kazneni odjel iako ranije nisu radile kaznene predmete, dok su provedeni i dodatni premještaji između stalnih službi i odjela.

Promjene su nastavljene i tijekom 2025. godine. Trećom izmjenom iz svibnja više je sudskih savjetnica premješteno između zemljišnoknjižnog, ovršnog, parničnog i prekršajnog odjela, kao i u stalne službe. U lipnju 2025. četvero novoimenovanih sudaca raspoređeno je na kazneni odjel, iako posljednje dvoje ranije nisu radili kaznene predmete. Istodobno su dvije iskusne sutkinje premještene s kaznenog na prekršajni odjel.

Upravo takav premještaj sada se kritizira u javnosti, iako je identična promjena provedena prije pola godine bez ikakvih reakcija, navode iz suda.

Sud odbacuje i tvrdnje o velikoj pobuni među sucima. Na Općinskom sudu u Zadru zaposlen je 51 sudac, a prigovor na izmjene rasporeda podnijelo je osam sudaca.

U odnosu na ukupan broj zaposlenih na sudu, njih 303, to predstavlja 3,3 posto djelatnika, navodi se u očitovanju.

Ističe se i da su tijekom izmjena rasporeda rada u 2024. i 2025. godini zaprimljena 33 prigovora, ali tada nije bilo medijskih istupa o navodnom neredu na sudu. Kao glavni razlog izmjena navode rezultate rada.

Na dan 31. prosinca 2025. na Općinskom sudu u Zadru bilo je 30.992 neriješenih predmeta, a sud je tijekom godine riješio manje predmeta nego što ih je zaprimio.

Postojeći raspored rada stvarao je zaostatke i produljivao vrijeme za pružanje pravne zaštite strankama. Zbog toga je bilo nužno pristupiti reorganizaciji rada, ističe se u očitovanju.

U zaključku iz Općinskog suda navode kako je nova izmjena rasporeda donesena nakon analize rezultata rada suda i pojedinih odjela.

Prilikom donošenja izmjene vodilo se isključivo računa o potrebama posla i nužnosti reorganizacije trenutno neučinkovitog rasporeda rada, kako bi se poboljšala učinkovitost suda i skratilo vrijeme pružanja pravne zaštite građanima, poručuju s Općinskog suda u priopćenju kojeg potpisuje novi glasnogovornik Josip Dušević.