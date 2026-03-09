Ministar Šušnjar potvrdio: "Moguć je nastavak Vladinih mjera za pomoć građanima"

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je nakon sjednice vlade na kojoj je ponovno uvedena regulacija najviših maloprodajnih cijena goriva, da vlada na taj način štiti kućanstva, građane i gospodarstvo.

"Ovo su intervencije koje drastično štite kućanstva, građane i gospodarstvo", rekao je Šušnjar. Dodao je pritom da se, na primjer, rast cijene od 24 eurocenta za dizel neće dogoditi, nego će to gorivo poskupjeti sedam eurocenti, što rast cijene čini priuštivim.

Vlada prema njegovim riječima ograničava cijene goriva po sličnom modelu kako je to već činila do srpnje prošle godine.

"Cijene nafte rastu, ali još više od cijene nafte na svjetskim tržištima rastu cijene dizela te je struktura intervencije ovoga puta bila nešto malo drugačija, moderirana i odmjerena", rekao je Šušnjar.

Dodao je da vlada stoga prevenira rast cijene dizela koji bi bio najveći te, kada bi se cijena formirala slobodno, on bi poskupio za 24 eurocentra, a uz vladinu intervenciju rast će sedam eurocenti.

"Tako ćemo i za 15 dana, kada ponovno budemo donosili uredbu, ukoliko bude potrebe odmjeriti sve parametre koji budu tada na snazi i kako budu diktirale burze, pa ćemo na taj način strukturirati i cijene drugih derivata", najavio je.

Što se tiče plavog dizela, rekao je da je vladin manevarski prostor tu nešto uži, s obzirom da država nema trošarine pa može intervenirati samo u premiju i maržu energetskih subjekata koji opskrbljuju tržište.

I dalje ćemo voditi računa o sigurnosti opskrbe, da imamo dovoljno derivata za tržište i da cijene budu priuštive, rekao je Šušnjar, napominjući da je u nekim susjednim zemljama došlo do poremećaja i nestašice.

Na pitanje o očekivanjima kretanja cijena nafte, odgovorio je da je to teško predvidjeti i da će vlada reagirati bude li potrebno te da joj je na raspolaganju još niz mjera.

Kaže i da su dobavljači na ponovnu regulaciju prihvatili dobro, bez negativnih reakcija.

Nastavak Vladinih mjera

Što se tiče mogućeg proljetnog paketa mjera pomoći građanima i gospodarstvu, s obzirom na rast cijena energije, odgovorio je da bi se mjere, unatoč prvotnoj ideji o izlasku iz njih, mogle nastaviti, o čemu se još razgovara.

Trenutačno se, kako je rekao, analiziraju cijene energenata koji dominantno utječu na cijene energije, pa je moguć nastavak mjera i nakon 1. travnja.

Vlada je u ponedjeljak ponovno uvela regulaciju cijena goriva. Tako će od sutra, pa u iduća dva tjedna benzin eurosuper od sutra pa u idućih 14 dana koštat će 1,50 eura po litri. To je četiri centa više nego sada. Bez vladinih mjera koštao bi 1,55 eura. Eurodizel poskupljuje za sedam centi, na 1,55 eura po litri, a bez vladinih mjera koštao bi 1,72 eura. Sadašnja cijena je 1,48 eura za litru.

Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare koštat će 89 centi, što je devet centi više nego sada, a cijena nije regulirana koštao bi 1,06 eura.

Za benzine s više oktana te sva premium goriva cijene se i dalje mogu formirati slobodno.