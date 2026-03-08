Čeka nas topao tjedan, ali se približava polarna zračna masa: Meteorolog donosi detalje

Prostrano anticiklonalno polje i dalje zauzima veliki dio Europe. U našoj blizini nema značajnijih frontalnih sustava, ali ima linija nestabilnosti koje nastaju uglavnom nad Sredozemljem. Po visini nam sa zapada sporo pritječe vlažan zrak, uglavnom sredinom tjedna bit će više mogućnosti za malo kiše ili poneki pljusak na našem području, a rjeđe u ponedjeljak, i to u Dalmatinskom zaleđu i na jugu.

Cijeli tjedan zadržat će se i iznadprosječno toplo, dok u razdoblju koje slijedi, u drugoj polovici ožujka, do Europe stiže polarna zračna masa, pri čemu će na dobrom dijelu kontinenta ponovno osjetno zahladnjeti, međutim nije u potpunosti jasno koliko će tog zraka prodrijeti i do naše zemlje. Upravo o borbi tople zračne mase s juga i te hladne polarne sa sjevera će ovisiti i hoće li se ovako toplo ili slično kod nas zadržati i dalje. Za sad, u sljedećem tjednu dosta sunčano uz svakako ugodnu dnevnu temperatura od 17, 18 stupnjeva.

U ponedjeljak ujutro će prevladavati sunčano. Nešto naoblake bit će uglavnom u južnoj Dalamciji. U istočnoj Slavoniji, Baranji i Srijemu će puhati slab do umjeren jugoistočni vjetar, dok će duž obale u početku ponegdje biti umjerene bure. U kopnenom području noćas i ujutro još jednom hladno, temperatura će biti od -1 u gorju do 3 ili 4 stupnja ponegdje u nizinama. Na Jadranu između 5 i 10 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj i poslijepodne sunčano, te još jednom najmanje podjednako toplo kao i danas. Na sjeveru regije ponegdje umjeren jugoistočnjak, inače vjetar slab. Najviša dnevna temperatura će biti između 16 i 18 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također će se zadržati pretežno sunčano i danju iznadprosječno toplo. Puhat će slab do umjeren većinom jugoistočni vjetar, a temperatura će biti od 16 do 18 stupnjeva.

Sunčano će više manje cijeli dan biti i na sjevernom Jadranu dok se u gorju od sredine dana može očekivati i malo više oblaka uz malu vjerojatnost za poneku kap kiše. Na moru će mjestimice puhati jugozapadnjak. Temperatura, oko 15 u gorju, te između 15 i 18 stupnjeva na sjevernom Jadranu.

U Dalmaciji u ponedjeljak u početku sunčano, a od sredine dana oblačnije, uz mogućnost za malo kiše, izglednije u zaleđu i na krajnjem jugu te na otocima. Puhat će slab do umjeren vjetar s juga, dok će temperatura biti od 16 do 19 stupnjeva.

Prognoza za iduća tri dana

U utorak u većini krajeva sunčano te i dalje ugodno toplo. Samo u gorju svih dana stoji mogućnost za malo kiše. U nizinama unutrašnjosti rijetko gdje u srijedu, a izglednije u četvrtak. No i dalje će biti dosta sunca, toplo, pri čemu će i jutarnja temperatura postupno rasti.

I na moru u utorak sunčano, u srijedu i četvrtak dijelom vedro i nestabilnije, pa može lokalno pasti malo kiše ili poneki pljusak, vjerojatnije na sjevernom dijelu u četvrtak. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar, dok se temperatura neće značajnije mijenjati. I na moru ostaje ugodno toplo.

Tjedan izgleda dobro. Vrijeme nije posve stabilno, osobito sredina i druga polovica tjedna, no bit će dosta sunca i cijeli tjedan će se zadržati ovako toplo. Kiša ako i gdje je bude, bit će kratkotrajna.