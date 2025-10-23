SDP traži smjenu: "Ovo je institucionalni sumrak. Predsjednik Gradskog vijeća uopće ne živi u gradu"

Predsjednik zadarskog Gradskog odbora SDP-a Daniel Radeta zatražio je u četvrtak smjenu predsjednika Gradskog vijeća Grada Zadra Ivice Žuvele, tvrdeći da je prekršio Zakon o lokalnoj samoupravi jer ne živi u tom gradu, zbog čega očekuje i reakciju nadležnih institucija.

"Grad Zadar ima predsjednika Gradskog vijeća koji u gradu uopće ne živi, što je i sam potvrdio na društvenim mrežama", rekao je Radeta na konferenciji za novinare, navodeći kao dokaz o fiktivnom prebivalištu njegovu objavu isplate plaća i naknada s adresom u Gornjim Raštanima, u općini Sveti Filip i Jakov.

Bio je na toj adresi i tijekom kandidature na parlamentarnim izborima, a onda se kratko fiktivno prijavio na Poluotoku u Zadru da bi ostvario svoje političke ambicije, ustvrdio je Radeta.

Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, dodao je, Žuvela ne smije biti predsjednik Gradskog vijeća niti vijećnik u tom gradskom vijeću.

"Porez i prirez ne plaća Gradu Zadru nego Općini Sveti Filip i Jakov, što je nedopustivo. Ovo je institucionalni sumrak. Očekujem upravo od institucija da odmah reagiraju i oduzmu mu mandat, a očekujem i reakciju gradonačelnika Zadra Šime Erlića jer je to njihov predsjednik Gradskog vijeća, ustvrdio je SDP-ov Radeta.

Osim toga, istaknuo je, Žuvela ne samo da krši zakon, nego i potkrada gradski proračun plaćajući nižu stopu poreza na dohodak Općini Sveti Filip i Jakov, a upitan je i iznos putnih troškova koji mu se plaćaju za relaciju od Gornjih Raštana do Benkovca, gdje radi u Domu zdravlja.